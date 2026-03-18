Bidkin News : बिडकीन शाळेत मध्यान्ह भोजन साहित्याची चोरी; ९०० विद्यार्थ्यांवर परिणाम

- रविंद्र गायकवाडबिडकीन - येथील जिल्हा परिषद केंद्रीय प्राथमिक शाळेत मध्यान्ह भोजन योजनेसाठी साठवून ठेवलेल्या अन्नसाहित्यावर अज्ञात चोरट्यांनी हात साफ केल्याची धक्कादायक काल ता. १७ रोजी मध्यरात्री घडली असून आज ता. १८ रोजी सकाळी घटना उघडकीस आली आहे.या प्रकारामुळे सुमारे ९०० विद्यार्थ्यांच्या दुपारच्या जेवण व्यवस्थेवर तात्पुरता परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली असून परिसरात खळबळ उडाली आहे..बिडकीन येथील ही शाळा परिसरातील सर्वात मोठी व जुनी शैक्षणिक संस्था म्हणून ओळखली जाते. येथे मराठी व उर्दू माध्यमातून प्राथमिक शिक्षण घेणारे ९०० हून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. शासनाच्या मध्यान्ह भोजन योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना दररोज पौष्टिक आहार दिला जातो. मात्र या चोरीच्या घटनेमुळे विद्यार्थ्यांच्या जेवण व्यवस्थेवर मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे.मिळालेल्या माहितीनुसार, काल मध्यरात्रीच्या सुमारास अज्ञात चोरट्यांनी शाळेच्या साठवण कक्षाचा दरवाजा उचकटून आत प्रवेश केला. त्यांनी तांदळाची पोती, डाळीचा साठा तसेच जिरे, मोहरी, हळद यांसारख्या स्वयंपाकासाठी लागणाऱ्या वस्तूंची चोरी केली. सकाळी शाळा उघडल्यानंतर हा प्रकार निदर्शनास आला आणि प्रशासनात एकच खळबळ उडाली..घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेत पाहणी केली. पंचनामा करण्यात आला असून अज्ञात चोरट्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी केली जात असून लवकरच आरोपींचा माग काढण्यात येईल, असा विश्वास पोलिसांनी व्यक्त केला आहे..दरम्यान, या घटनेमुळे मध्यान्ह भोजन योजनेत अडथळा निर्माण होण्याची शक्यता असून विद्यार्थ्यांना अडचण निर्माण होऊ नये यासाठी तातडीने पर्यायी व्यवस्था करण्याची मागणी पालकांकडून करण्यात येत आहे. काही पालकांनी शाळेच्या सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी कडक उपाययोजना करण्याची गरज व्यक्त केली आहे.एकीकडे विद्यार्थ्यांच्या पोषणाशी संबंधित योजनेवरच चोरट्यांनी डल्ला मारल्याने संताप व्यक्त होत असून, ही घटना केवळ चोरीपुरती मर्यादित नसून विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी खेळ करणारी असल्याची भावना नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे.