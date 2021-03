औंढा तलावाच्या सांडव्यातुन लाखो लिटर पाणी जाते वाया, पाटबंधारे विभागाचे दूर्लक्ष

औंढा नागनाथ ( जिल्हा हिंगोली ) : येथील औंढा तलावाच्या सांडव्यातून मागील तीन महिन्यापासून आवश्यकता नसतानाही अविरत पाणी जात असल्याने लाखो लिटर पाण्याची नासाडी होत आहे. त्यामुळे तलावाच्या पाणी पातळीत घट होऊन लवकरच तलाव कोरडा पडणार की काय असा प्रश्न निर्माण होत आहे. याकडे पाटबंधारे विभागाचे साफ दुर्लक्ष होताना दिसत आहे. विशेष म्हणजे याच तलावातून नगरपंचायत मार्फत शहराला व ज्योतिर्लिंग नागनाथ मंदिराला पाणीपुरवठा केला जातो. त्यामुळे असेच पाणी वाया जात राहिले तर उन्हाळ्यात शहराला मोठ्या पाणीटंचाईचा सामना करावा लागणार आहे. दरम्यान, या वर्षी झालेल्या चांगल्या पर्जन्याने तलाव पूर्ण क्षमतेने भरला होता. त्यामुळे ४५ हेक्टरवर विस्तारलेल्या या तलावातून ५९० हेक्टर एवढे सिंचन क्षेत्र ओलीताखाली येते. तर त्याचा लाभ १९ गावांतील रब्बी हंगामातील पिके घेण्यासाठी होतो. सांडव्याद्वारे २३८ घनमीटर प्रतिसेकंद पाण्याचा विसर्ग केला जातो, परंतु मागील काही महिन्यापासून तलावाच्या सांडव्यातून आवश्यकता नसताना अविरत पाणी विसर्ग होत असल्याने पाणी साठ्यावर परिणाम होऊन झपाट्याने तलावाच्या पाणी पातळीत घट निर्माण होत आहे. त्यामुळे काही दिवसातच तलाव कोरडा पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पाटबंधारे विभागाकडून वाया जाणारे पाणी त्वरित रोखण्यात यावे व कट्ट्यावर वाढलेल्या झाडाझुडपापासून तलावालाच धोका निर्माण होत असल्याने या गंभीर बाबीकडे लक्ष देण्याची मागणी नागरिकांतून होत आहे. संपादन- प्रल्हाद कांबळे



