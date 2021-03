वसमत मतदारसंघात रस्ते, पुलाच्या बांधकामासाठी कोट्यावधींचा निधी मंजूर- आमदार नवघरे 

वसमत ( जिल्हा हिंगोली ) : वसमत विधानसभा मतदारसंघातील रस्ते व पुल बांधकामाच्या पुर्णत्वासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी मंजूर झाला असल्याची माहिती आमदार राजू नवघरे यांनी दिली. या विकास कामांच्या पुर्णत्वानंतर मतदारसंघात रहदारीचा वेग वाढणार आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २०२१- २२ आमदार राजू नवघरे यांनी सभागृहात मतदारसंघातील विविध विकास कामाबाबत आवाज उठवला. विशेष करुन मतदारसंघातील रस्ते व पुलांची दूरावस्था सभागृहासमोर मांडली. या बाबींचा सकारात्मक विचार करुन ‌सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी वसमत मतदारसंघातील रस्ते व पुलाच्या बांधकामासाठी कोट्यावधींचा निधी मंजूर केला आहे. हेही वाचा - सव्वा तीनशे एकरवर तुतीची नोंदणी; जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन यांच्या संकल्पनेतून रेशीम उद्योगाला चालना परिणामी मतदारसंघातील विकास कामाला आता वेग येणार आहे. विकास कामांमध्ये वसमत- चुडावा राज्यमार्गाचे चौपदरीकरण काम २० कोटी रुपये व प्रमुख जिल्हा मार्गाचे १६. ८० कोटी रुपयांचे सात कामे आहेत. नाबार्ड अंतर्गत आंबा- चोंडी रस्त्यावरील मोठ्या पुलाच्या बांधकामास दोन कोटी रुपये तसेच गुंडा- कारंजी जिल्हा मार्ग १८ वर मोठ्या पुलाच्या बांधकामासाठी दोन कोटी ४८ लाख रुपये, एशियन विकास बँक प्रकल्प अंतर्गत प्रजिमा सात ते वडगाव- गिरगाव ते राष्ट्रीय महामार्ग १६१ वर ६३. २६ कोटी रुपये, प्रजिमा १५ रिधोरा पळशी भुसंपादनासाठी ८. १२ कोटी रुपये, प्रजिमा १६ वसमत दगडगाव- नहाद- जवळा बाजार रस्त्याच्या भुसंपदणासाठी ४. ८० कोटी रुपये, तसेच सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे कार्यालय, विश्रामगृह व कर्मचारी निवासस्थानाच्या बांधकामासाठी ५. ५० कोटी रुपयाची तरतुद करण्यात आली असल्याची माहिती आमदार राजू नवघरे यांनी दिली. संपादन- प्रल्हाद कांबळे

