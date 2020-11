मराठवाड्याच्या विकासासाठी सतीश चव्हाणांना निवडून द्या

औसा (लातूर) : राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असून हे सरकार उत्तमरीत्या काम करीत आहे. शेतकरी, शेतमजूर, कामगार व बेरोजगारांच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि त्यांचे मंत्रिमंडळ काम करीत आहेत. मराठवाड्यात असे अनेक प्रश्न आहेत जे सोडविण्याचा प्रयत्न होत आहेत आणि ते अधिक गतीने सोडविण्यासाठी औरंगाबाद पदवीधर मतदारसंघाचे महाविकास आघाडीचे उमेदवार सतीश चव्हाण यांना तिसऱ्यांदा निवडून देऊन विजयाची हॅट्रिक साधावी, असे आवाहन पर्यावरण, पाणी पुरवठा व स्वछता राज्यमंत्री संजय बनसोडे यांनी केले आहे. महाविकास आघाडीचे उमेदवार सतीश चव्हाण यांच्या प्रचारार्थ शुक्रवारी (ता. १३) औशात घेण्यात आलेल्या बैठकीत बोलत होते. यावेळी अध्यक्ष म्हणून ह. भ. प. गहिनीनाथ महाराज औसेकर, उमेदवार आमदार सतीश चव्हाण, शिक्षक आमदार विक्रम काळे, औसा पालिकेचे नागराध्यक्ष डॉ. अफसर शेख, सेनेचे जिल्हा प्रमुख संतोष सोमवंशी, काँग्रेसचे नारायण लोखंडे यांच्यासह महाविकास आघाडीचे पदाधिकारी व पदवीधर मतदार उपस्थित होते.



यावेळी बोलताना मंत्री श्री. बनसोडे म्हणाले की, माझ्या आमदार आणि मंत्री बनण्यात आमदार सतीश चव्हाण आणि विक्रम काळे यांचा मोठा वाटा आहे. सलग दोन वेळा श्री. चव्हाण यांनी विजय मिळवला असून आता हॅट्रिक साधायची आहे. योगायोगाने राज्यात आपले सरकार असल्याने चव्हाणांच्या प्रयत्नाने मराठवाड्यातील विशेषतः पदवीधरांचे, शिक्षकांचे प्रश्न लवकर मार्गी लागतील. कायम विनाअनुदानित शाळांची वाटचाल अत्यंत कठीण मार्गाने सुरू असून या शाळांना अनुदान मिळण्यासाठी आणि २००५ नंतर शिक्षक सेवेत रुजू झालेल्या शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी आम्ही दोघेही प्रयत्न करू या प्रयत्नाला तुमच्या मतरुपी सहकार्याची गरज असल्याचे आमदार सतीश चव्हाण आणि आमदार विक्रम काळे यांनी आपल्या भाषणात सांगितले. महाविकास आघाडीमुळे आपले बळ वाढले असून औसा तालुक्यातून आमदार सतीश चव्हाणांना विक्रमी मताधिक्य देऊ, असे आश्वासन नगराध्यक्ष डॉ. अफसर शेख यांनी दिले.



यावेळी संतोष सोमवंशी, नारायण लोखंडे, गहिनीनाथ महाराज यांनीही आमदार श्री चव्हाण यांना विजयी करण्याचे आवाहन उपस्थितांना केले. संपादन - सुस्मिता वडतिले

