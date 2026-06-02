Paithan Crime : अल्पवयीन मुलाचा भररस्त्यात धारदार शस्त्राने वार करून खून; नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण

पैठण - पैठण शहरात एका अल्पवयीन मुलाचा भररस्त्यात धारदार शस्त्राने वार करून खून करण्यात आल्याची धक्कादायक सोमवारी (ता. २) घटना घडली. अमोल देवा अहिरे (वय-१७, रा. इंदिरानगर, पैठण) असे या खुन झालेल्या अल्पवयीन मुलाचे नाव आहे.या घटनेमुळे शहरात एकच खळबळ उडाली असून नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. विशेष म्हणजे अल्पवयीन मुलाकडूनच हा हल्ला करण्यात आल्याची माहिती समोर आल्याने या प्रकरणाची गंभीर चर्चा सुरू झाली आहे..पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, अमोल देवा अहिरे हा युवक नवीन तहसील रोडवरील बगळा चौक परिसरातील डॉ .राका कॉर्नरजवळ उभा होता. त्यावेळी एका अल्पवयीन मुलासोबत त्याचा वाद झाल्याचे सांगितले जात आहे. या वादातून संबंधित अल्पवयीन मुलाने अमोलवर धारदार चाकूने हल्ला केला. आरोपीने छातीवर वार केल्याने अमोल गंभीर जखमी झाला व रक्ताच्या थारोळ्यात रस्त्यावर कोसळला..घटनेनंतर परिसरातील नागरिकांनी तातडीने धाव घेत जखमी अमोलला उपचारासाठी पैठण येथील शासकीय रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, त्याची प्रकृती अत्यंत गंभीर असल्याने वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तपासणीनंतर त्याला मृत घोषित केले. या घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन पंचनामा केला..दरम्यान, खुनामागील नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसून पोलिस विविध अंगांनी तपास करीत आहेत. प्राथमिक माहितीनुसार, पोलिसांनी संशयित अल्पवयीन मुलासह त्याच्या वडिलांना ताब्यात घेतले आहे. रात्री उशिरापर्यंत गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होती.या घटनेमुळे पैठण शहरात हळहळ व्यक्त होत असून भररस्त्यात घडलेल्या या प्रकाराने कायदा व सुव्यवस्थेबाबतही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. अल्पवयीन मुलांमधील वाढती हिंसक प्रवृत्ती चिंतेचा विषय बनली आहे .या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलीस निरीक्षक महादेव गोमारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.