Beed Crime: अल्पवयीन विवाहितेवर अत्याचार करुन खांबाला बांधलं; लोकांनी सोडवण्याऐवजी व्हिडीओ शूट केले

Beed Latest News: एखाद्याचे आयुष्यच संघर्षमय आणि अन्याय व अत्याचार सहन करण्यासाठी असते का, असा संतापजनक प्रश्न बीड तालुक्यातील अल्पवयीन विवाहितेवरील अत्याचाराच्या घटनेने पडला आहे. १३ व्या वर्षीच तिचा विवाह झाला. आता १७ वर्षाच्या या अल्पवयीन विवाहितेवर अत्याचार करुन तिला गावातील चावडीत खांबाला बांधण्यात आले. तिला सोडण्याऐवजी तिला बांधल्याची व्हिडीओ शूटींग केल्याचा असंवेदनशिलपणाही समोर आला आहे..बीड तालुक्यातील पिंपळनेर पोलिस ठाणे हद्दीतील एका गावात ही घटना घडली आहे. मंगळवार (ता. १०) ते बुधवार (ता. ११) मध्यरात्री घडलेल्या घटनेप्रकरणी शुक्रवारी (ता. १३) पिंपळनेर पोलिस ठाण्यात वैभव गिताराम पटेकर या नराधमाविरुद्ध गुन्हा नोंद झाला आहे. पीडितेला डांबल्याचा व त्याची व्हिडीओ शुटींग केली जात असल्याचा व्हिडीओ शनिवारी (ता. १४) समोर आला. १७ वर्षीय अल्पवयीन विवाहिता पतीसोबत रुममध्ये झोपली होती. गरमी होत असल्याने रुमचा दरवाजा उघडा ठेवलेला असताना नराधम वैभव पटेकर आला व पीडितेला उचलून नदीकडे नेले. .ओरडू नये म्हणून त्याने तीचे तोंडही दाबले. त्याने तिच्यावर अत्याचार करुन नंतर बेशुद्ध असलेल्या पिडीतेला गावातील चावडीतील खांबाला बांधल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे. सकाळी झाडू मारणाऱ्या महिलेला तिने सोडवण्याची विनवणी केली असता त्या महिलेनेही सोडवण्याऐवजी सरपंचाला बोलावून आणते असे सांगितले. त्यानंतर सरपंचासह आई - वडिल व नातेवाईक आले आणि पीडितेला सोडवले. दरम्यान, या प्रकरणी पिंपळनेर पोलिस ठाण्यात पोक्सोसह इतर कलमान्वये गुन्हा नोंद झाला आहे. आरोपीला अटक केली असून त्याला ता. १७ पर्यंत पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली..शर्ट-दोरीने बांधल्याचा व्हिडीओदरम्यान, पीडितेला शर्टसह दोरीने लोखंडी खांबाला बांधलेले आणि त्याची व्हिडीओ शुटींग करुन घटनेबाबत विचारणा केली जात असल्याचा व्हिडीओ समोर आला आहे. अशा संवेदनशील प्रकरणाचीदेखील व्हिडीओ शुटींग केल्याने संताप व्यक्त आहे..अल्पवयातच लादले लग्नदरम्यान, पीडितेने फिर्यादीत १७ वर्षे वय आणि चार वर्षांपूर्वी लग्न झाल्याचे नमूद केलेले आहे. म्हणजे वयाच्या १३ व्या वर्षीच तिच्यावर कुटूंबियांनी आणि पतीकडील मंडळींनी एक प्रकारे अन्याय आणि अत्याचाराची सुरुवात केल्याचे यावरुन दिसते.याबाबत गुन्हा नोंद झाला असून आरोपीला अटक केली आहे. त्याला न्यायालयासमोर हजर केले असता मंगळवार (ता. १७) पर्यंत पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली.- मधुसुदन घुगे, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक, पिंपळनेर पोलिस ठाणे.