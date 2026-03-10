मराठवाडा

ST Bus Fire : एसटी बसला भीषण आग; प्रवाशांचे नशीब बलवत्तर, सुदैवाने जीवितहानी नाही

छत्रपती संभाजीनगर-धुळे हायवेवर आज एक थरारक घटना घडली. शहादा डेपोची एक एसटी बस अचानक गरम (ओव्हरहीट) झाल्याने तिला भीषण आग लागली.
सकाळ वृत्तसेवा
खुलताबाद - छत्रपती संभाजीनगर-धुळे हायवेवर आज दुपारी एक थरारक घटना घडली. शहादा डेपोची एक एसटी बस अचानक गरम (ओव्हरहीट) झाल्याने तिला भीषण आग लागली. ही घटना खुलताबाद तालुक्यातील पळसवाडी शिवारातील आम्रपाली हॉटेलसमोर दुपारी ४ वाजेच्या सुमारास घडली. सुदैवाने, बसमधील प्रवासी जेवणासाठी खाली उतरलेले असतानाच ही आग लागल्याने मोठा अनर्थ टळला.

