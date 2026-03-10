ST Bus Fire : एसटी बसला भीषण आग; प्रवाशांचे नशीब बलवत्तर, सुदैवाने जीवितहानी नाही

खुलताबाद - छत्रपती संभाजीनगर-धुळे हायवेवर आज दुपारी एक थरारक घटना घडली. शहादा डेपोची एक एसटी बस अचानक गरम (ओव्हरहीट) झाल्याने तिला भीषण आग लागली. ही घटना खुलताबाद तालुक्यातील पळसवाडी शिवारातील आम्रपाली हॉटेलसमोर दुपारी ४ वाजेच्या सुमारास घडली. सुदैवाने, बसमधील प्रवासी जेवणासाठी खाली उतरलेले असतानाच ही आग लागल्याने मोठा अनर्थ टळला..नेमकी घटना काय?मिळालेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाची शहादा डेपोची बस (शहादा ते संभाजीनगर) प्रवाशांना घेऊन जात होती. दुपारी ४ वाजेच्या सुमारास चालक आणि वाहकाने बस पळसवाडी येथील आम्रपाली हॉटेलवर जेवणासाठी थांबवली होती. प्रवासी खाली उतरल्यानंतर काही वेळातच बसमधून धूर निघू लागला आणि अचानक आगीने रौद्र रूप धारण केले..आगीचे कारण: तांत्रिक बिघाड?प्राथमिक अंदाजानुसार, ही बस शहादा येथून लांबचा प्रवास करून येत होती. सततच्या प्रवासामुळे इंजिनमध्ये मोठ्या प्रमाणात हिट (उष्णता) निर्माण झाली होती. बस ओव्हरहीट झाल्यामुळे शॉर्ट सर्किट होऊन ही आग लागल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. हॉटेलवर बस थांबलेली असल्याने आणि वेळीच धूर दिसल्याने प्रवाशांना सुरक्षित अंतरावर हलवण्यात आले..प्रवाशांमध्ये भीतीचे वातावरणआग लागल्याचे समजताच परिसरात एकच खळबळ उडाली. हॉटेलवरील नागरिक आणि प्रवाशांनी आग विझवण्याचा प्रयत्न केला, मात्र आगीच्या ज्वाला इतक्या भीषण होत्या की काही वेळातच बसचे मोठे नुकसान झाले. "आम्ही जेवण्यासाठी खाली उतरलो आणि काही वेळातच बस पेटली, जर धावत्या बसमध्ये असे घडले असते तर मोठी जीवितहानी झाली असती," अशी प्रतिक्रिया एका प्रत्यक्षदर्शी प्रवाशाने दिली..या घटनेमुळे हायवेवरील वाहतूक काही काळ विस्कळीत झाली होती. सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नसली तरी एसटी महामंडळाचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. एसटी प्रशासनाकडून या तांत्रिक बिघाडाची सखोल चौकशी करण्यात येईल, असे समजते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.