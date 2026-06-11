MPSC Success Story: पीएसआयची संधी हुकली, पण हार मानली नाही; अखेर MPSC मधून निळकंठ गुडपळे महसूल सहाय्यकपदाला गवसणी, जिद्दीने गाठले यश..

-अनिल कदमदेगलूर : ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनी मोठी स्वप्ने पाहून त्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले, तर कोणतेही ध्येय अशक्य नसते, याचा प्रत्यय देगलूर तालुक्यातील शेळगाव येथील निळकंठ आनंदराव गुडपळे यांच्या यशातून आला आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) घेण्यात आलेल्या स्पर्धा परीक्षेत यश संपादन करत त्यांची महसूल सहाय्यक पदावर निवड झाली आहे. त्यांच्या या यशामुळे शेळगावसह संपूर्ण देगलूर तालुक्यात आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...शिक्षणाचा कोणताही वारसा नसलेल्या आणि शेती हा मुख्य व्यवसाय असलेल्या कुटुंबात निळकंठ यांचा जन्म झाला. घरची परिस्थिती साधी असली तरी शिक्षणाच्या बळावर आयुष्यात काहीतरी मोठे करण्याचे स्वप्न त्यांनी लहानपणापासूनच जोपासले. कुटुंबीयांचा पाठिंबा, स्वतःची मेहनत आणि ध्येयाप्रती असलेली निष्ठा यांच्या जोरावर त्यांनी हे यश मिळविले आहे..निळकंठ यांचे प्राथमिक शिक्षण शेळगाव येथे झाले. त्यानंतर त्यांनी शेवाळ येथील विद्या विकास विद्यालयातून दहावीची परीक्षा उत्तीर्ण केली. बारावीचे शिक्षण धुपा येथील संत ज्ञानेश्वर विद्यालयात पूर्ण केल्यानंतर त्यांनी उच्च शिक्षणासाठी नांदेड गाठले. तेथील आयटीएम महाविद्यालयातून त्यांनी बी.सि.एम. पदवी संपादन केली..पदवी शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर त्यांने स्पर्धा परीक्षांच्या क्षेत्रात करिअर करण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी पुणे येथे जाऊन त्यांनी अभ्यासाला सुरुवात केली. या काळात पोलीस उपनिरीक्षक (पीएसआय) तसेच इतर विविध स्पर्धा परीक्षांच्या मुख्य परीक्षांमध्ये त्यांनी यश मिळविले; मात्र काही तांत्रिक कारणांमुळे अंतिम निवड होऊ शकली नाही. तरीही अपयशाने खचून न जाता त्यांनी आपले प्रयत्न सुरूच ठेवले..महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या २०२५ मधील भरती प्रक्रियेचा निकाल जून २०२६ मध्ये जाहीर झाला. या निकालात निळकंठ आनंदराव गुडपळे यांची महसूल सहाय्यक पदावर निवड झाली. निवडीनंतर त्यांची पहिली नियुक्ती मुंबई येथे होण्याची शक्यता असल्याचे त्यांने सांगितले.निळकंठ यांच्या यशाबद्दल गावकऱ्यांसह मित्रपरिवार, शिक्षक आणि नातेवाईकांकडून अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी त्यांचे यश प्रेरणादायी ठरत आहे..Cycling Story: ६० वर्षांपासून रोज सायकल चालवणारे पांडुरंग शिर्के; सहा वेळा सायकलवरून पंढरपूर वारी, आजही विनाऔषध तंदुरुस्त. "ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड क्षमता आहे. मात्र स्पर्धा परीक्षांमध्ये यश मिळविण्यासाठी चिकाटी, संयम आणि अभ्यासातील सातत्य अत्यंत महत्त्वाचे आहे. एक-दोन अपयश आले म्हणून निराश न होता ध्येयावर लक्ष केंद्रित ठेवून प्रयत्न सुरू ठेवले, तर यश नक्की मिळते. माझ्या यशात आई-वडील, कुटुंबीय, शिक्षक आणि मित्रांचे मोलाचे योगदान आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनी मोठी स्वप्ने पाहावीत आणि ती पूर्ण करण्यासाठी प्रामाणिकपणे मेहनत घ्यावी."निळकंठ गुडफळे शेळगाव( नरसिंह).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.