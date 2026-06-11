मराठवाडा

MPSC Success Story: पीएसआयची संधी हुकली, पण हार मानली नाही; अखेर MPSC मधून निळकंठ गुडपळे महसूल सहाय्यकपदाला गवसणी, जिद्दीने गाठले यश..

From PSI disappointment to MPSC success Nilkanth Gudpal journey: शेळगावच्या शेतकरी कुटुंबातील निळकंठ गुडपळे यांची एमपीएससीतून महसूल सहाय्यकपदी निवड; पीएसआयची संधी हुकल्यानंतरही न डगमगता जिद्दीच्या जोरावर स्वप्नपूर्ती
Perseverance Pays Off: Nilkanth Gudpal Selected as Revenue Assistant via MPSC

Perseverance Pays Off: Nilkanth Gudpal Selected as Revenue Assistant via MPSC

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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-अनिल कदम

देगलूर : ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनी मोठी स्वप्ने पाहून त्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले, तर कोणतेही ध्येय अशक्य नसते, याचा प्रत्यय देगलूर तालुक्यातील शेळगाव येथील निळकंठ आनंदराव गुडपळे यांच्या यशातून आला आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) घेण्यात आलेल्या स्पर्धा परीक्षेत यश संपादन करत त्यांची महसूल सहाय्यक पदावर निवड झाली आहे. त्यांच्या या यशामुळे शेळगावसह संपूर्ण देगलूर तालुक्यात आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

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