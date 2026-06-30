Nanded Administration Demand: हदगाव-हिमायतनगरचा किनवट अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयात समावेश करू नका; नांदेडकडेच कायम ठेवण्याची आमदार बाबुराव कदम कोहळीकर यांची मागणी

हिमायतनगर : हदगाव, हिमायतनगर या दोन्ही तालूक्याचा समावेश किनवट अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयात न करता नांदेड अप्पर जिल्हा कार्यालयाकडे कायम ठेवावा. अशी मागणी आमदार बाबुराव कदम कोहळीकर यांनी जिल्हाधिकारी नांदेड यांचे मार्फत शासनाकडे केली आहे..महसूल मंत्री ना. चंद्रशेखर बावनकुळे यांना दिलेल्या निवेदनात आमदार बाबुराव कदम कोहळीकर यांनी म्हटले आहे की, हदगाव,हिमायतनगर हे दोन्ही तालूके भौगोलीक, प्रशासकीय, शैक्षणिक, वैद्यकीय, व तसेच व्यवसाईक दृष्ट्या नांदेड शहराशी नैसर्गिक रित्या जोडलेली आहेत. त्यामुळे या दोन्ही तालूक्याचा समावेश किनवट अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयात करण्याचा कोणताही निर्णय या भागातील नागरीकांच्या सोयीच्या दृष्टीने अत्यंत गैरसोयीचा ठरेल.किनवट हे हदगाव, पासून सुमारे ११० ते १२० कि.मी.तर हिमायतनगर पासून 65 की. मी. अंतरावर असून काही गावामधून हे अंतर आणखीण जास्त आहे.उदाहरणार्थ हदगाव तालूक्यातील शेवटचे गाव शिऊर कॅम्प येथून किनवटचे अंतर सुमारे १४२ कि. मी. आहे.तर नांदेड हे केवळ ६५ कि. मी. अंतरावर आहे. व तसेच हदगाव तहसिल पासून किनवटचे अंतर सुमारे १०२ कि. मी. असल्यामुळे नागरीकांना शासकीय कामासाठी मोठा प्रवास अतिरीक्त खर्च व वेळेचा अपव्यय सहन करावा लागेल. .किनवट तालूक्यातील नागरीकांच्या प्रशासकीय सोयीसाठी हदगाव, हिमायतनगर तालूक्यातील लाखो नागरीकांवर अतिरिक्त भार टाकणे हे न्याय्य ठरणारे नाही. जर या दोन्ही तालूक्याचा समावेश किनवट अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयात करण्यात आला तर या भागातील नागरीकांमध्ये तिव्र नाराजी निर्माण होण्याची शक्यता असून, त्याची सर्वस्वी जबाबदारी शासनावर राहील, या उलट नांदेड येथे जाण्यासाठी सार्वजानिक व खाजगी वाहतूकीच्या मुबलक सूविधा उपलब्ध आहेत. नागपूर, तुळजापूर,राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ३६१ हदगाव शहरातून जात असल्यामुळे नांदेडशी दळणवळण अधिक सुलभ व जलद नियमित आहे.परिणामी नागरीकांची प्रशासकीय कामे कमी वेळेत व अधिक सोयीने पूर्ण होतात..शैक्षणिक दृष्ट्याही हदगाव व हिमायतनगर तालूक्यातील हजारो विद्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी नांदेड येथेच जातात.नांदेड येथे विविध महाविद्यालये, व्यवसाईक शिक्षण संस्था, स्पर्धा परिक्षा मार्गदर्शन केंद्रे, निवाशी विद्यालये व इतर शैक्षणिक सुविधा मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहेत. तसेच नांदेड ही मराठवाड्यातील प्रमूख व्यापारी बाजारपेठ असल्यामुळे दोन्ही तालूक्यातील नागरीकांची,अर्थिक, प्रशासकीय व्यवहार ही नांदेडशी संबंधित आहेत. वरिल सर्व बाबींचा शासनाने गांभीर्याने विचार करूण किनवट अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी हदगाव, हिमायतनगर या दोन्ही तालूक्याला न जोडता नांदेड अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयाशीच कायम ठेवावे. अशी मागणीही आमदार बाबुराव कदम कोहळीकर यांनी जिल्हाधिकार्याकडे निवेदनाद्ववारे केली आहे..यावेळी शिवसेना जिल्हाप्रमूख विवेक देशमूख, माजी सभापती बालासाहेब कदम, माजी जि.प.सदस्य अनिल पाटील बाभळीकर, कृ. ऊ. बा.समितीचे सभापती गंगाधर पाटील चाभरेकर, नगरसेवक गोपालभाऊ सारडा, बबनराव कदम,भागवत देवसरकर, शेखर पाटील, माजी जि.प. सदस्य संभाराव लांडगे, सुर्यकांत हनवते, सुदर्शन पाटील मनूलेकर, नामदेव वाकोडे,जगदिप जाधव, विनोद शिंदे, भाऊसाहेब देशमूख, शिवकुमार सोळंके आदिंची प्रामूख्याने उपस्थिती होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.