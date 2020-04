‘या’ आमदाराने केली अवैध दारू विक्री करणाऱ्यांवर कारवाईची मागणी

नांदेड - लॉकडाउनच्या काळात सरकारने कोरोनाचा प्रसार होऊ नये, यासाठी दारुबंदीचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे शासनाच्या तिजोरीत जमा होणारा कोट्यावधी रुपयांचा महसूल एका बाजूस बुडालेला असताना दुसऱ्या बाजूने मात्र कांही धनदांडग्यांनी शहर आणि जिल्ह्यात अव्वाच्या सव्वा भावात अवैध दारुविक्रीचा खुला बाजार मांडला आहे. अवैध दारुविक्री करणाऱ्यांविरुध्द कडक कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी विधान परिषदेतील काँग्रेस पक्षाचे प्रतोद आमदार अमर राजूरकर यांनी पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांच्याकडे केली आहे. महाराष्ट्रामध्ये ता. २२ मार्चपासून दारुविक्री बंद करण्यात आली. वॉईनशॉप, देशी दारुचे दुकान, बिअरबार, बिअर शॉपी आदी सर्वच दुकानांना राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून सील ठोकण्यात आले. या दिवशीचा संंबंधी, सर्व प्रतिष्ठांनामध्ये असलेला दारुचा साठा नोंदवून घेण्यात आला व दारुबंदीची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी, अशा सक्त सूचना राज्य सरकारने संबंधीत अधिकाऱ्यांना दिल्या होत्या. तसेच दारुबंदीचे उल्लंघन करुन अवैधपणे दारुविक्री करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा दिला होता. त्यामुळे दारुविक्रेत्यांचे स्टॉक रजिस्टर तपासणे अत्यंत गरजेचे आहे. हेही वाचा - अबचलनगर परिसर कंटेनमेंट झोन जाहीर राज्य उत्पादन शुल्कने कारवाई करावी

नांदेड जिल्ह्यात शासनाच्या या निर्णयाला हरताळ फासला असून नव्याने दारु व्यवसायात पदार्पण केलेल्या काही प्रतिष्ठीत व्यक्ती व त्यांच्या दलालांमार्फत मोठ्या प्रमाणात अवैध दारुविक्री केली जात आहे. ही दारुविक्री करताना अव्वाच्या सव्वा दर मद्यपींकडून वसूल केले जात आहेत. नांदेड शहराच्या अनेक भागात काही लोकांना घरपोच उच्च प्रतिची दारु पोहचविली जात आहे. या सर्व बाबींकडे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे दुर्लक्ष आहे. या सर्व बाबींचा गांभीर्यपूर्वक विचार करुन अवैध दारु विक्री करणारे व त्यांना सहकार्य करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी आमदार राजूरकर यांनी पालकमंत्री चव्हाण यांच्याकडे केली आहे. ‘त्या’ कोरोनाग्रस्त रुग्णाचे स्वॅब पुन्हा तपासा

ग्रीनझोनमध्ये असलेल्या नांदेड जिल्ह्यामध्ये ता. २२ एप्रिल रोजी एक कोरोनाचा रुग्ण सापडला. खबरदारीची उपाय योजना म्हणून ज्या भागात हा रुग्ण सापडला त्या भागाला प्रतिबंधीत क्षेत्र म्हणून घोषीत करीत असतानाच रुग्णाच्या संपर्कात आलेल्या ८० जणांचे स्वॅब तपासले गेले. परंतु या सर्व स्वॅबचा अहवाल निगेटिव्ह आला. यावरुन निर्माण झालेला संभ्रम दूर करण्यासाठी त्या कोरोनाग्रस्त रुग्णांचे स्वॅब पुन्हा एकदा तपासणीसाठी पाठवावेत, अशी मागणी आमदार राजूरकर यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली आहे. हेही वाचलेच पाहिजे - कंटेंटमेंट झोनमध्ये ‘ही’ सुविधा घरपोच पोहोचवा संपर्कात आलेल्या सर्वांचे अहवाल निगेटिव्ह

कोरोना हा संसर्गजन्य विषाणू आहे. रुग्णाच्या संपर्कात आलेल्या व्यक्तीला या विषाणूचा तत्काळ संसर्ग होतो, असा आत्तापर्यंतचा या विषाणूचा इतिहास आहे. ज्या भागात हा रुग्ण सापडला तो सर्व भाग सील करण्यात आला. त्या रुग्णाच्या संपर्कात आलेल्या ८० जणांची कोरोना तपासणी करण्यात आली. परंतु सर्वच्या सर्व ८० अहवाल निगेटिव्ह आले. यावरुन तो रुग्ण कोरोनाग्रस्त आहे का? असा प्रश्न पडला आहे. जर तो कोरोनाग्रस्त असेल तर त्याच्या संपर्कात आलेल्या एखाद्या तरी व्यक्तीस याचा प्रादुर्भाव नक्कीच झाला असता, परंतु आपल्या सर्वांच्या सुदैवाने सर्वच्या सर्व अहवाल निगेटिव्ह आले आहेत. खबरदारीचा उपाय म्हणून स्वॅब तपासावा

हा कोरोनाग्रस्त रुग्ण अनेक दिवसांपासून अस्थमा व मधुमेह या आजाराने पिडीत आहे. तसेच तो वारंवार आजारी पडतो अशी माहिती त्यांच्या नातेवाईकांकडून प्राप्त झाली आहे. त्यामुळे या रुग्णाच्या स्वॅबची पुन्हा तपासणी करणे गरजेचे आहे. जर पुन्हा आलेला अहवाल सुदैवाने निगेटिव्ह आला तर नांदेड जिल्ह्यासाठी ही बातमी मोठी आनंदाची असणार आहे. त्यामुळे खबरदारीचा उपाय म्हणून त्या रुग्णाचे स्वॅब तपासणीसाठी पुन्हा एकदा पाठवावेत, अशी विनंती आमदार राजूरकर यांनी जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांना केली आहे.



Web Title: The MLA demanded action against those selling illegal liquor, Nanded news