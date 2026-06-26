Illegal Sand Mining Action: आमदार प्रशांत बंब यांची अवैध वाळू उत्खननावर धडक कारवाई; दोन अवजड वाहने जप्त

शेंदूरवादा : गंगापूर तालुक्यातील शेंदूरवादा महसुली मंडळात आमदार प्रशांत बंब यांनी शुक्रवारी (ता. २६) सायंकाळी उशिरा अचानक पाहणी करत अवैध वाळू वाहतूक व अवैध वाळूसाठ्याविरोधात धडक कारवाई केली. या कारवाईदरम्यान संशयित दोन अवजड वाहने पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आली, तर शिवपूर,शेंदूरवादा परिसरातील अवैध वाळूसाठ्यावर धाड टाकून महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांना तातडीने पंचनामा करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. या कारवाईमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली असून महसूल विभागातील काही अधिकारी कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. महसूल प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळेच अवैध उत्खननाला खतपाणी मिळत असल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये सुरू झाली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, आमदार प्रशांत बंब हे नगर छत्रपती संभाजीनगर महामार्गाने जात असताना सचिन हॉटेलजवळ उभा असलेला एक हायवा संशयास्पद आढळला. त्यांनी तत्काळ संबंधित वाहन पोलिसांच्या ताब्यात देण्याच्या सूचना केल्या. त्यानुसार वाहन वाळूज पोलीस ठाण्यात आणून ठेवण्यात आले. त्यानंतर शिवपूर फाटा येथे उभा असलेला अशोक लेलँड कंपनीचा टिप्परही पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आला. हे वाहनही पुढील कायदेशीर कारवाईसाठी वाळूज पोलीस ठाण्यात जमा करण्यात आले आहे..यानंतर आमदार बंब यांनी शिवपूर.शेंदूरवादा परिसरातील अवैध वाळूसाठ्याची प्रत्यक्ष पाहणी केली. घटनास्थळी महसूल विभागातील तलाठी, व संबंधित अधिकाऱ्यांना बोलावून तातडीने पंचनामा करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. या पाहणीत मोठ्या प्रमाणावर अवैध वाळूसाठा आढळल्याची चर्चा असून, संबंधित प्रकरणात पुढील महसुली व कायदेशीर कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..या कारवाईवेळी वाळूज पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक शिवचरण पांढरे, स्वप्नील खाकरे, पांडुरंग शेळके, सचिन राजपूत, मल्हारराव गरगडे यांच्यासह महसूल विभागाचे कर्मचारी उपस्थित होते..तक्रारींकडे दुर्लक्ष; ग्रामस्थांमध्ये नाराजी...शेंदूरवादा परिसरात शेंदूरवादा, शिवपूर, मांडवा व धामोरी, ढोरेगाव, कोडापूर, पेंडापूर येथे अवैध वाळू उपसा, तर टेंभापुरी मध्यम प्रकल्प, जीकठाण गायरान, लिंबे जळगाव गायरान या ठिकाणी मुरूम व माती उत्खनन सुरू असल्याच्या तक्रारी ग्रामस्थांकडून सातत्याने होत आहेत. महसूल विभागाकडे वारंवार तक्रारी करूनही ठोस कारवाई न झाल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. या अवैध उत्खननाच्या खड्ड्यात आतापर्यंत नऊ जणांचे बळी गेले असून ही या ठिकाणावरून उत्खनन सुरूच आहे. आमदार प्रशांत बंब यांनी अचानक पाहणी करून पंचनाम्याचे आदेश दिल्यानंतर महसूल विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.