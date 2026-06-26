मराठवाडा

Illegal Sand Mining Action: आमदार प्रशांत बंब यांची अवैध वाळू उत्खननावर धडक कारवाई; दोन अवजड वाहने जप्त

आमदार प्रशांत बंब यांची अवैध वाळूउत्खननाविरोधात धडक मोहीम; दोन अवजड वाहने जप्त, शेंदूरवादा परिसरातील साठ्यांवर महसूल विभागाला तातडीच्या पंचनाम्याच्या सूचना
MLA Prashant Bamb conducts surprise raid on illegal sand mining in Gangapur taluka

MLA Prashant Bamb conducts surprise raid on illegal sand mining in Gangapur taluka

Sakal

नानासाहेब जंजाळे
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शेंदूरवादा : गंगापूर तालुक्यातील शेंदूरवादा महसुली मंडळात आमदार प्रशांत बंब यांनी शुक्रवारी (ता. २६) सायंकाळी उशिरा अचानक पाहणी करत अवैध वाळू वाहतूक व अवैध वाळूसाठ्याविरोधात धडक कारवाई केली. या कारवाईदरम्यान संशयित दोन अवजड वाहने पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आली, तर शिवपूर,शेंदूरवादा परिसरातील अवैध वाळूसाठ्यावर धाड टाकून महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांना तातडीने पंचनामा करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. या कारवाईमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली असून महसूल विभागातील काही अधिकारी कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. महसूल प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळेच अवैध उत्खननाला खतपाणी मिळत असल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये सुरू झाली आहे.

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