Gangapur News: अंगणवाडी सेविका अंजली तूपलोंढे यांच्या निधनाने हळहळ; आमदार प्रशांत बंब यांनी कुटुंबीयांचे घरी जाऊन केले सांत्वन

कायगाव : गंगापूर-वैजापूर रोडवरील मुद्देशवाडगाव फाट्यावर शुक्रवारी( ता.२३) आक्टोंबर रोजी झालेल्या रस्ता अपघातात मृत्यू पावलेल्या जामगाव (ता. गंगापूर) येथील अंगणवाडी सेविका स्व. अंजली कैलास तूपलोंढे यांच्या घरी आमदार प्रशांत बंब यांनी गुरुवारी (ता. ५) सकाळी भेट देऊन कुटुंबियांचे सांत्वन केले व धीर दिला..स्व. अंजली तूपलोंढे यांच्या अकाली निधनाने कुटुंबावर दुःखाचा मोठा डोंगर कोसळला आहे. त्यांच्या जाण्याने निर्माण झालेली पोकळी कधीही भरून न निघणारी आहे. या कठीण प्रसंगातून सावरण्याचे बळ तूपलोंढे कुटुंबीयांना मिळो, हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना करून आमदार बंब यांनी स्व. अंजली कैलास तूपलोंढे यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण केली. यावेळी त्यांच्यासोबत भाजप पदाधिकारी व अंजलीचे कुटुंबीय, ग्रामस्थ उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.