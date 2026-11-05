मराठवाडा

Gangapur News: अंगणवाडी सेविका अंजली तूपलोंढे यांच्या निधनाने हळहळ; आमदार प्रशांत बंब यांनी कुटुंबीयांचे घरी जाऊन केले सांत्वन

Gangapur Accident Victim Anjali Tuplondhe Family Gets Support: गंगापूरच्या अंजली तूपलोंढे यांचा अपघातात मृत्यू; आमदार प्रशांत बंब यांनी घरी जाऊन केले सांत्वन
Gangapur Road Accident MLA Prashant Bamb Visits Family of Anganwadi Worker Anjali Tuplondhe and Offers Support

Gangapur Road Accident MLA Prashant Bamb Visits Family of Anganwadi Worker Anjali Tuplondhe and Offers Support

esakal

जमील पठाण
Updated on

कायगाव : गंगापूर-वैजापूर रोडवरील मुद्देशवाडगाव फाट्यावर शुक्रवारी( ता.२३) आक्टोंबर रोजी झालेल्या रस्ता अपघातात मृत्यू पावलेल्या जामगाव (ता. गंगापूर) येथील अंगणवाडी सेविका स्व. अंजली कैलास तूपलोंढे यांच्या घरी आमदार प्रशांत बंब यांनी गुरुवारी (ता. ५) सकाळी भेट देऊन कुटुंबियांचे सांत्वन केले व धीर दिला.

Loading content, please wait...
Gangapur
Prashant Bamb
road accident
accident death
Anganwadi workers