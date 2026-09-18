Opposition MLA Bias: जिल्हा नियोजन निधी वाटपात विरोधी आमदारांना सापत्न वागणूक; मराठवाडा दुष्काळ, शेतकरी प्रश्नांसाठी रस्त्यावर उतरल्याचे स्वामींचे आरोप

उमरगा : धाराशिव येथे आयोजित करण्यात आलेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीस मी अनुपस्थित राहिल्याने प्रसारमाध्यमांमध्ये उलट-सुलट चर्चा सुरू आहे. मात्र, सत्ताधाऱ्यांच्या उदासीन धोरणामुळे आणि निधी वाटपातील पक्षपातीपणामुळे शासकीय बैठकीपेक्षा जनतेच्या व शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणे मला अधिक महत्त्वाचे वाटले, असे स्पष्टीकरण उमरगा-लोहारा मतदारसंघाचे शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे आमदार प्रवीण स्वामी यांनी दिले आहे..'तुमसे ना हो पायेगा' आंदोलनाला प्राधान्यमराठवाड्याचा विकास, सततचा दुष्काळ आणि शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी विधान परिषदेचे माजी विरोधी पक्षनेते आमदार अंबादासज दानवे यांच्या नेतृत्वाखाली १ सप्टेंबर ते १७ सप्टेंबर दरम्यान 'तुमसे ना हो पायेगा' हे जनआंदोलन उभारण्यात आले होते. या आंदोलनात पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, युवासेना प्रमुख आमदार आदित्य ठाकरे, खासदार संजय राऊत यांच्यासह मराठवाड्यातील सर्व आमदार, पदाधिकारी आणि दुष्काळग्रस्त जनता मोठ्या संख्येने सहभागी झाली होती..विरोधी पक्षाच्या आमदारांना सापत्न वागणूकआमदार प्रवीण स्वामी पुढे म्हणाले, "आतापर्यंत जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकांमध्ये विरोधी पक्षाचे आमदार म्हणून आमचे म्हणणे ऐकून घेतले गेले, परंतु प्रत्यक्ष निधी वाटपाच्या वेळी सत्ताधाऱ्यांकडून नेहमीच सापत्न वागणूक दिली गेली. मतदारसंघाच्या विकासासाठी आम्ही मागितलेला निधी हा शेवटी जनतेसाठीच होता. पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांच्याकडे वारंवार मागणी करूनही सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही. केवळ विरोधी पक्षाचे आमदार आहोत म्हणून हक्काचा निधी रोखण्यात आला." असे आरोप त्यांनी केली आहे..शेतकऱ्यांचे प्रश्न आणि मतदारसंघातील प्रमुख मागण्यामराठवाड्याच्या आणि विशेषतः उमरगा-लोहारा तालुक्याच्या पाचवीलाच दुष्काळ पुजलेला आहे. २०२४, २०२५ मध्ये सरकारने मोठी पॅकेजेस जाहीर केली, परंतु प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांपर्यंत किती मदत पोहोचली, हा मोठा प्रश्न आहे. २०२६ जून महिन्यापासून पावसाने ताण दिल्यामुळे उडीद, मूग, सोयाबीन आणि कपाशी ही खरिपाची पिके अक्षरशः करपून गेली आहेत. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे सत्र थांबलेले नाही आणि शासन या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहत नाही. उमरगा-लोहारा तालुक्यातील ३७ भूकंपग्रस्त गावांसाठी विशेष निधी उपलब्ध करून द्यावा..निम्न तेरणा प्रकल्प (माकणी धरण): दोन्ही कालवे दुरुस्त करून पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करावेत. कोळसूर ते तुरोरी जोड कालवा त्वरित बांधण्यात यावा. अशी मागणी केल्याचे सांगून आमदार स्वामी म्हणाले कि, ' डीपीडीसी बैठकीपेक्षा 'तुमसे ना हो पायेगा' हे आंदोलन संपूर्ण मराठवाड्यातील शेतकरी, बेरोजगार तरुण आणि रखडलेल्या विकासासाठी अत्यंत गरजेचे होते. सरकारच्या डोळ्यात अंजन घालण्यासाठीच मी या आंदोलनात सक्रिय सहभागी झालो होतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.