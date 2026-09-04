Hingoli News : मनोज जरांगे पाटील यांची आमदार राजू नवघरे यांनी घेतली भेट; उपोषणस्थळी जाऊन तब्येतीची केली विचारपूस

हिंगोली - मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे या प्रमुख मागणीसाठी अंतरवाली सराटी येथे सुरू असलेल्या उपोषणाच्या सहाव्या दिवशी वसमत विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार राजू नवघरे यांनी शुक्रवारी (ता. ४) उपोषणस्थळी भेट देऊन मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. यावेळी आमदार नवघरे यांनी जरांगे पाटील यांच्या प्रकृतीची विचारपूस करून मराठा आरक्षणाच्या लढ्यात आपण आणि वसमत विधानसभा मतदारसंघातील नागरिक ठामपणे त्यांच्या सोबत असल्याचा विश्वास दिला..मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी अंतरवाली सराटी येथे उपोषण सुरू केले आहे. त्यांच्या उपोषणाचा सहावा दिवस सुरू असताना विविध ठिकाणांहून मराठा समाजबांधवांसह लोकप्रतिनिधी उपोषणस्थळी भेट देत आहेत. शुक्रवारी वसमतचे आमदार राजू नवघरे यांनी अंतरवाली सराटी येथे जाऊन मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली.या भेटीदरम्यान मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भातील मागण्या, आंदोलनाची पुढील दिशा, समाजाच्या भावना तसेच शासनाकडून अपेक्षित असलेल्या निर्णयाबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली..आमदार नवघरे यांनी जरांगे पाटील यांच्याशी प्रत्यक्ष संवाद साधून त्यांच्या तब्येतीची विचारपूस केली. उपोषणामुळे प्रकृतीची योग्य काळजी घ्यावी, अशी विनंतीही त्यांनी केली. त्याचबरोबर मराठा समाजाच्या न्याय्य मागण्यांसाठी सुरू असलेल्या संघर्षात सर्वांनी एकजुटीने लढण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.यावेळी मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात समाजाची भूमिका स्पष्ट केली. मराठा समाजाच्या प्रमुख मागण्या, आरक्षणाच्या प्रश्नाबाबत शासनाकडून अपेक्षित असलेली कार्यवाही आणि या प्रश्नावर तातडीने निर्णय होणे किती आवश्यक आहे, यावरही चर्चा झाली. मराठा समाजाच्या भावना आणि अपेक्षांचा शासनाने गांभीर्याने विचार करून ठोस निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका यावेळी मांडण्यात आली..मराठा समाजाच्या भावनांची शासनाने घ्यावी दखलमराठा समाज गेल्या अनेक वर्षांपासून आरक्षणासाठी संघर्ष करीत असून, या प्रश्नावर तातडीने कायमस्वरूपी आणि टिकणारा निर्णय होणे आवश्यक असल्याची भावना यावेळी व्यक्त करण्यात आली. राज्यभरात मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी विविध स्वरूपात आंदोलने सुरू आहेत. या पार्श्वभूमीवर मनोज जरांगे पाटील यांनी सुरू केलेल्या उपोषणामुळे आंदोलनाला आणखी धार मिळाली आहे.उपोषणस्थळी भेटीदरम्यान आमदार नवघरे यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्या लढ्याला पाठिंबा देत मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली. केवळ आश्वासने न देता मराठा समाजाला न्याय मिळेल, असा ठोस निर्णय शासनाने घेणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले..‘आम्ही जरांगे पाटील यांच्या सोबत’आमदार राजू नवघरे यांनी मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतल्यानंतर मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या लढ्याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली. जरांगे पाटील यांनी सुरू केलेल्या उपोषणाची शासनाने तातडीने दखल घ्यावी आणि त्यांच्या प्रमुख मागण्या मान्य कराव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली.‘मराठा आरक्षणासाठी संघर्ष करणारे मनोज जरांगे पाटील यांनी सुरू केलेल्या उपोषणाची सरकारने तात्काळ दखल घेणे आवश्यक आहे. त्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेऊन मराठा समाजाला न्याय द्यावा. आम्ही सर्वजण मनोज जरांगे पाटील यांच्या सोबत आहोत. आज अंतरवाली सराटी येथे भेट देऊन त्यांच्या तब्येतीची विचारपूस केली असून, त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेण्याची विनंतीही केली आहे.’- आमदार, राजू नवघरे.ठाम पाठिंब्याचा विश्वासमराठा आरक्षणाचा प्रश्न केवळ एखाद्या समाजाचा नव्हे, तर लाखो मराठा कुटुंबांच्या भविष्याशी निगडित असल्याचे यावेळी अधोरेखित करण्यात आले. त्यामुळे शासनाने या प्रश्नावर गांभीर्याने विचार करून लवकरात लवकर ठोस निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली. आरक्षणाच्या लढ्यात मराठा समाजासोबत राहण्याची आणि आवश्यक तेथे त्यांची भूमिका प्रभावीपणे मांडण्याची ग्वाही आमदार राजू नवघरे यांनी दिली.अंतरवाली सराटी येथे झालेल्या या भेटीमुळे मराठा आरक्षण आंदोलनाला लोकप्रतिनिधींचा पाठिंबा मिळत असल्याचे स्पष्ट झाले. दरम्यान, मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाची तातडीने दखल घेऊन मराठा समाजाच्या प्रमुख मागण्यांबाबत निर्णय जाहीर करावा, अशी मागणी मराठा समाजबांधवांकडून सातत्याने करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.