Jal Jeevan Mission Takali Rajerai: मनसेच्या आक्रमक भूमिकेला यश; टाकळी राजेरायच्या सकसआहार वस्तीस जलजीवन मिशनमधून पाणीपुरवठा सुरू करण्याची हालचाल

टाकळी राजेराय : गेल्या अनेक वर्षापासुन तहानलेल्या खुलताबाद तालुक्यातील टाकळी राजेराय येथिल समान वस्तीस तात्काळ पाणी पुरवठा सुरू करण्यासाठी मनसेने आक्रमक भुमिका घेतल्यानंतर त्या वस्तिस पंचायत समितीच्या अधिकारी यांनी भेट देत जलजिवन मिशनच्या जलवाहीनितुन लवकरच पाणी पुरवठा सूरू करण्याच्या सूचना केल्या..मनसेचे जिल्हाअध्यक्ष राजु घोरपडे यांनी काही दिवसापुर्विच ग्रामिण दौरा करत ग्रामस्थांच्या समस्या जाणुन घेतल्या. यात प्रामुख्याने सकसआहार वस्तीतील पाणी प्रश्न भिषण असल्याचे निदर्शनास आले. त्या अनुषंगाने राजु घोरपडे यांनी येथिल ग्रामस्थां सोबत तहसिल कार्यालय गाठत तहसिलदार यांची भेट घेतली. तहसिलदार यांनी पंचायत समितीच्या विभागास तात्काळ पाणी पुरवठा करण्यासाठी उपाययोजना करण्याच्या सुचना केल्या होत्या..त्या सूचनेनुसार विस्तार अधिकारी बागुल, पाणी पुरवठा विभागाचे कनिष्ठ अभियंता अक्षय साळवी , ग्रामसेवक देव कांबळे यांनी सकसआहार वस्तीस भेट देत टाकळी गावासाठी जाणार्या जलजीवन च्या जलवाहीनीतुन दोन दिवसात पाणी पुरवठा सुरू करता येईल यासाठी हालचाली सुरु केल्या आहेत. यावेळी मनसेचे तालुकाअध्यक्ष जालिन्दर गायकवाड, गणेश गणराज, विद्यार्थी तालुकाअध्यक्ष मुकेश मालोदे, गुलाब कुचे, एकबाल शेख, शौकत शेख, ज्ञानेश्वर गोलवाड, आदीसह पदाधिकारी व ग्रामस्थ उपस्थित होते.. जलजिवन मिशनचा चोहीकडे बोजवाराकेंद्र शासनाची महत्वकांक्षी जलजीवन मिशनच्या योजनेचा चोहीकडे बोजवारा उडाला असुन थातुर मातुर पद्धतीने जलवाहीनी टाकुन नळ कनेक्शन झाले खरे परंतु, त्या नळांना थेंबभर पाणीही न आल्यामुळे या योजनेवरच आता प्रश्नचिन्ह ऊपस्थित होत आहे. त्यामुळे योजनेवर खर्च केलेले कोट्यावधी रुपये पाण्यात जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राजु घोरपडे (जिल्हाअध्यक्ष मनसे)पिण्याचे पाणी मिळणे हे सर्वाचे मुलभुत हक्क आहे. राजकारण म्हणुन नाही तर समाजकारण म्हणुन या समस्येकडे सर्वांनी पहावे . ग्रामस्थांच्या हक्कासाठी रोखठोक भुमिका यापुढे घेतली जाईल..