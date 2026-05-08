Beed News: दीड कोटीच्या निधीवर डल्ला; ठेकेदारांना दणका;मोहा भ्रष्टाचार प्रकरण ; ठेकेदारांकडून अगोदर वसुली, नंतर टाकणार काळ्या यादीत

बीड: परळी तालुक्यातील मोहा येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या इमारतीची दुरुस्ती आणि नवीन बांधकाम कामांमध्ये झालेल्या मोठ्या आर्थिक अपहारप्रकरणी बीड जिल्हा प्रशासनाने आता आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. .या घोटाळ्यातील संबंधित १० ठेकेदार संस्था आणि सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांकडून तब्बल ७९ लाख रुपयांची वसुली करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, त्यानंतर या संस्थांना कायमस्वरूपी काळ्या यादीत टाकले जाणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने बुधवारी (ता. सहा) यासंदर्भात नोटिसा बजावल्या असून, संबंधितांना ही रक्कम भरण्यासाठी सात दिवसांची अंतिम मुदत देण्यात आली आहे..Beed News: सिग्नल शो-पीस; अडीच महिने झाले तरी बंदच;भावाच्या लग्नाची खरेदी ठरली शेवटची; विस्कळित वाहतुकीने घेतला बळी.वर्ष २०२३ मध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेतून मोहा प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या नूतनीकरणासाठी दीड कोटी रुपयांचा भरीव निधी मंजूर करण्यात आला होता. या निधीतून मुख्य इमारतीची दुरुस्ती, कार्यालयाचे नवीन फर्निचर, वॉटरप्रूफिंग, वैद्यकीय अधिकारी आणि आरोग्य सेविकांच्या निवासस्थानांची डागडुजी, लेडी हेल्थ व्हिजीटर निवासस्थान दुरुस्ती, नवीन शवविच्छेदनगृहाचे बांधकाम, स्वच्छतागृहांची दुरुस्ती, नळ जोडणी, आरोग्य केंद्रासमोर उद्यान तयार करणे, वाहन शेड उभारणे, काँक्रीट नाली बांधकाम, पेव्हर ब्लॉक बसवणे, संरक्षण भिंत आणि सिमेंट रस्ता तयार करणे अशी एकूण १५ ते २० प्रकारची कामे हाती घेण्यात आली होती..ही कामे शीतल तांदळे, गजानन मजूर सहकारी संस्था, चारुदत्त खेडकर, शशिकांत सांगळे, श्री संत भगवानबाबा मजूर सहकारी संस्था, अजय ढाकणे, विशाल कोटुळे, शिवशंकर शिंदे, अनिल गरड आणि गोविंद शिंदे या ठेकेदार संस्था व सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांनी वाटून घेतली होती. मात्र, ही कामे प्रत्यक्ष जमिनीवर अर्धवट किंवा निकृष्ट दर्जाची असतानाही, कागदोपत्री ती पूर्ण दाखवून प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने संपूर्ण देयके उचलण्यात आली होती..Premium|Inflation Planning : खिशाला कात्री लावणाऱ्या महागाईवर कशी मात करावी? गुंतवणुकीचे आणि आर्थिक नियोजनाचे खास सूत्र.दोनवेळा झाली चौकशीया भ्रष्टाचाराची तक्रार झाल्यानंतर पहिली चौकशी जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या माजलगाव उपविभागाच्या उपअभियंत्यांनी केली. त्यांच्या अहवालात १ कोटी ५० लाखांच्या कामात ८६ लाख ५७ हजार ९३३ रुपयांची तफावत आढळून आली होती. त्यावेळी प्रशासनाने नोटिसा बजावल्या असता, ठेकेदारांनी असा दावा केला, की आमच्या अनुपस्थितीत मोजमाप झाले असून ही कारवाई एकतर्फी आहे. ठेकेदारांच्या या दाव्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितीन रहमान यांनी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलास जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली एक विशेष समिती नियुक्त केली. या समितीने ठेकेदारांच्या समक्ष कामांची फेरपाहणी केली. या दुसऱ्या तपासणीतही ७९ लाख रुपयांची मोठी तफावत उघड झाली. प्रत्यक्ष झालेले काम आणि उचललेली रक्कम यात ताळमेळ बसत नसल्याचे सिद्ध झाले..कठोर कारवाईचे संकेतअतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलास जाधव यांच्या अहवालावरून मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितीन रहमान यांनी तत्काळ वसुलीचे आणि संस्थांना काळ्या यादीत टाकण्याचे निर्देश दिले. जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता प्रवीण मिसाळ यांनी सांगितले, की ७९ लाखांची तफावत आढळल्याने या संस्थांना पैसे भरण्याची नोटीस दिली आहे. मुदतीत प्रतिसाद न मिळाल्यास फौजदारी कारवाई आणि ब्लॅक लिस्टिंगची प्रक्रिया केली जाईल. या धडक कारवाईमुळे जिल्ह्यातील भ्रष्ट कंत्राटदारांचे धाबे दणाणले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.