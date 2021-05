`मम्मी पप्पांना चटके बसत आहेत`, अंत्यसंस्कारात सातव यांच्या चिमुकलीचा आक्रोश

कळमनुरी ( जिल्हा हिंगोली ) : राज्यसभेचे खासदार अॅड. राजीव सातव (Rajiv satav) यांच्यावर सोमवार (ता. १७) ला अंत्यसंस्कार करण्यात आले. यावेळी त्यांच्या दहा वर्षीय मुलीने चितेला (Rajivs daughter cry) अग्नी देताच मम्मी पप्पाला चटके बसत आहेत अस म्हणत अश्रूंना वाट मोकळी करुन दिली त्या चिमुकलीचे वाक्य ऐकूण अनेकांचे मन हेलावून गेली. (Mommy and Daddy are getting clicks, Satav's chimpanzee's cry at the funeral)

राज्यसभेचे खासदार तथा गुजरात प्रभारी अॅड. राजीव सातव यांचे उपचारा दरम्यान पुण्यात निधन झाल्यानंतर सोमवार (ता. १७) ला त्यांच्यावर कळमनुरी येथील त्यांच्या निवासस्थानासमोर असलेल्या मोकळ्या जागेत अंत्यसंस्कार करण्यात आले. तत्पूर्वी त्यांचे पार्थिव दर्शनासाठी ठेवण्यात आले होते. कळमनुरी व हिंगोली लोकसभा मतदार संघाप्रमाणेच राज्यातील विविध पक्षाचे नेते पदाधिकारी, मंत्री, आमदार, खासदार यांची उपस्थिती होती. राज्याबाहेरुन ही पक्षाचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते अंत्यसंस्कारासाठी उपस्थित होते.

यावेळी राजीव सातव यांनी मागील काही काळात जोडलेल्या राजकारणातील व सर्वसामान्य नागरिकांनी त्यांच्या पार्थिवाचे अंत्यदर्शन घेण्यासाठी सकाळी सात वाजल्यापासून रांगेत शिस्तीने आपल्या आवडीच्या नेत्याचे शेवटचे अंत्यदर्शन घेत अंत्यसंस्काराला उपस्थिती लावली. श्री सातव यांच्या पार्थिवाजवळ त्यांच्या आई माजी मंत्री रजनी सातव, पत्नी डॉ. प्रज्ञा सातव, मुलगा पुष्कराज, व मुलगी, मामा प्रताप वाघ, प्राचार्य डॉ. बबन पवार यांच्यासह निकटवर्तीय नातेवाईकांची उपस्थिती होती. यावेळी दहा वर्षीय मुलीने पूर्ण वेळ पार्थिवाजवळ बसून शोक मग्न असलेल्या आपल्या आईला धीर देण्याचे काम करत शव मधील आपल्या पप्पाचा चेहरा बघत असल्याचे चित्र पार्थिवाचे अंत्यदर्शन घेणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाचे मन सुन्न करुन गेले. त्यानंतर अंत्यसंस्कार वेळी मुलगा पुष्कराज सातव यांने चितेला अग्नी देताच श्री सातव यांच्या मुलीने मम्मी पप्पाला चटके बसताहेत असं म्हणून अश्रूंना वाट मोकळी करुन देत मुलीच्या या एका वाक्याने उपस्थितांची मने हेलावून गेली.

संपादन- प्रल्हाद कांबळे