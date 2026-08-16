Sukhapuri Tragedy: सुखापुरीत विजेच्या धक्क्याने वानर पिल्लाचा मृत्यू; कळपाचा शोक, गावकऱ्यांचा अंत्यसंस्कारातून माणुसकीचा संदेश

अशोक चांगलेसुखापुरी : स्वातंत्र्य दिनाच्या सकाळी सुमारे सात वाजण्याच्या सुमारास विजेच्या तारेला शॉक लागून वानराच्या पिल्लाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. त्यानंतर मृत पिल्लाभोवती त्याच्या कळपातील अनेक वानरे जमून जणू आपल्या सहकाऱ्याच्या निधनाचा शोक करत असल्याचे हृदयस्पर्शी दृश्य सुखापुरी येथे पाहायला मिळाले..मृत पिल्लाजवळ वानरे शांतपणे बसली होती. एखाद्या माणसाच्या अंत्यविधीवेळी नातेवाईक शोकमग्न होऊन मृत व्यक्तीभोवती बसतात, अगदी त्याचप्रमाणे हे दृश्य भासत होते. हे पाहून उपस्थित गावकरीही भावूक झाले..मृत पिल्लाची आई तर अत्यंत व्याकुळ झाली होती. ती वारंवार आपल्या मृत पिल्लाजवळ जात त्याला गोंजारत होती. कळपातील इतर वानरेही एकमेकांच्या जवळ येत जणू परस्परांचे सांत्वन करत असल्याचे दिसून आले..या हृदयस्पर्शी दृश्यानंतर उपस्थित गावकऱ्यांनी मृत पिल्लाला तेथून उचलून नेले. माणुसकीच्या भावनेतून गावकऱ्यांनी त्याचा अंत्यविधी करण्याचा निर्णय घेतला असून, अत्यंत इतमामात त्याचा अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहे. मूक प्राण्याच्या मृत्यूनंतरही त्याच्याशी माणुसकीचे नाते जोडणाऱ्या गावकऱ्यांच्या या कृतीचे उपस्थितांकडून कौतुक होत आहे..वानरांच्या या भावनिक प्रतिक्रिया आणि गावकऱ्यांची संवेदनशीलता पाहता, प्राण्यांनाही भावना, माया आणि नात्यांची जाणीव असते, याची प्रचिती या घटनेतून आली. ही घटना केवळ हृदय पिळवटून टाकणारी नाही, तर मानवाने निसर्ग व वन्यजीवांप्रती अधिक संवेदनशील होण्याचा संदेश देणारी आहे. तसेच विजेच्या तारांमुळे वन्यजीवांचा जीव जाण्याच्या घटना टाळण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी आवश्यक उपाययोजना करण्याची गरजही या घटनेने अधोरेखित केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.