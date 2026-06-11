Gangapur farmers: गंगापूर तालुक्यात मान्सून रखडल्याने शेतकरी चिंताग्रस्त; मृग नक्षत्रात पावसाची प्रतीक्षा, 15 जूननंतर पेरणीचा सल्ला

-जमील पठाणकायगाव: नैऋत्य मान्सूनचे आगमन होऊनही गंगापूर तालुक्यात पावसाने दडी मारल्याने शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे. मृग नक्षत्र सुरू होऊनही पेरणीयोग्य पाऊस न झाल्याने बळीराजा आभाळाकडे डोळे लावून बसला आहे. हवामान खात्याकडून मिळणाऱ्या ‘तारीख पे तारीख’च्या अंदाजामुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...7 जूनला मान्सून महाराष्ट्रात दाखल झाला असला तरी मराठवाडा विभागात 15 जूनपर्यंत पावसाचा जोर वाढणार नसल्याचे IMD ने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे कृषी विभागाने शेतकऱ्यांना 15 जूनपर्यंत पेरणीची घाई न करण्याचे आवाहन केले आहे. जमीन पूर्ण भिजून वापसा झाल्याशिवाय पेरणी केल्यास दुबार पेरणीचे संकट ओढवू शकते..मृग कोरडा गेला तरी घाबरू नकामृग नक्षत्र 7-8 जूनपासून सुरू झाले. शेतकऱ्यांचा समज आहे की मृग लागतो त्या दिवशी पाऊस पडतोच. मात्र तज्ज्ञांच्या मते, मान्सून वाऱ्यांचा हजारो किमीचा प्रवास वातावरणीय बदलांमुळे दरवर्षी आगमनाच्या तारखा पुढे-मागे होतात. मृग कोरडा गेला तरी ते दुश्चिन्ह नाही. 18 जूननंतर पाऊस वाढण्याची शक्यता हवामान खात्याने वर्तवली आहे..यंदा सरासरीपेक्षा कमी पाऊस?IMD च्या दीर्घकालीन अंदाजानुसार 2026 मध्ये जून ते सप्टेंबर या मान्सून हंगामात देशात सरासरीच्या 90% म्हणजे 949 मिमी पाऊस होणार आहे. एल निनोचा प्रभाव असल्याने जून महिन्यात महाराष्ट्रात पावसाची कमतरता राहण्याची शक्यता आहे.31 मे चा वादळी पाऊस, मग दडी31 मे रोजी गंगापूर तालुक्यात वादळी वाऱ्यासह झालेल्या पावसाने झाडे, विजेचे खांब कोसळले होते. वीज कोसळून शिल्लेगाव येथील शेतकरी नामदेव मगर यांचा चारा जळाला, तर गंगापूर च्या पाटबंधारे विभागाच्या परिसरात निलगिरीचे झाड कोसळले. त्या पावसानंतर मात्र तालुक्यात पूर्णपणे कोरडा दुष्काळ पडला आहे..शेतकरी काय म्हणतात?खरीप हंगामाच्या उंबरठ्यावर उभ्या असलेल्या शेतकऱ्यांनी बियाणे, खत, मशागतीची सर्व तयारी पूर्ण केली आहे. फक्त पावसाची प्रतीक्षा आहे. पांडुरंग वाघ पाटील, शेतकरी गरवाडगाव, गंगापूर “हवामान खाते रोज नवा अंदाज देतंय. मृग नक्षत्र कोरडं गेलं तर पुढे काय करायचं, हाच प्रश्न आहे,”नानासाहेब परभणे , शेतकरी भेंडाळा,गंगापूर.मान्सून आलाय म्हणतात, पण गंगापूर तालुक्याच्या शेतात मात्र फक्त धूळ उडतेय! मृग नक्षत्राने दार ठोठावलं, पेरणीची वेळ निघून चाललीय, तरी हवामान खात्याच्या 'उद्या-परवा'च्या फसव्या तारखा ऐकून शेतकरी वैतागलाय.संपत रोडगे, शेतकरी जामगाव, गंगापूर.बियाणं-खताच्या खर्चाने कंबरडं मोडलंय, वरून आभाळानेही पाठफिरवली. रोज कडक ऊन आणि वारा सुटला आहे.पावसाचे वातावरणच तयार होत नसल्याने एक प्रकारे मान्सून नेथट्टाच लावली आहे.भाऊसाहेब गवळी , शेतकरी नेते कायगावकर,गंगापूर.कृषी अधिकाऱ्यांचा सल्लाकृषी तज्ज्ञांच्या मते, शेतकऱ्यांनी आभाळ पाहून पेरणी न करता जमिनीत पुरेसा ओलावा झाल्यावरच पेरणी करावी. 15 जूननंतरचा पावसाचा अंदाज पाहूनच नियोजन करणे शेतकऱ्यांच्या हिताचे राहील..Cycling Story: ६० वर्षांपासून रोज सायकल चालवणारे पांडुरंग शिर्के; सहा वेळा सायकलवरून पंढरपूर वारी, आजही विनाऔषध तंदुरुस्त.सर्व शेतकऱ्यांना विनंती आहे की थोड्या प्रमाणात जरी पाऊस झाला तरी पेरणी करण्याची घाई करू नये. कारण अद्याप मान्सूनचा पाऊस पडलेला नाही शेतकऱ्यांना विनंती आहे की 100 मिलिमीटर पाऊस पडल्यानंतर पेरणी करावी हे वर्ष अलिनोचे असल्यामुळे हवामान विभागाचा सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे शेतकऱ्याने उताराला आडवी पेरणी करावी तसेच रुंद सरी वरंबा वरती पेरणी करावी म्हणजे पडलेले पाऊस जमिनीत मुरेल व विकास फायदेशीर होईल.बापूराव जायभाय ,तालुका कृषी अधिकारी गंगापूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.