लातुरात पाचशेच्या वर उद्योग राहणार बंदच, पालिकेच्या हद्दीत असल्याचा होणार परिणाम

लातूर ः कोरोना विषाणुचा प्रसार होऊ नये म्हणून सुरु असलेल्या टाळेबंदीचा परिणाम उद्योग क्षेत्रावर मोठा झाला आहे. येथील औद्योगिक विकास वसाहतीतील (एमआयडीसी) उद्योगांनाही याचा फटका बसला आहे. शेकडो उद्योग बंद आहेत. जीवनावश्यक वस्तूंसाठीचे असलेले उद्योगच सुरु आहेत. त्यात शासनाने सोमवारपासून (ता.२०) काही उद्योगांना सुरु करण्याची परवानगी दिली आहे. पण यातून महापालिकेच्या हद्दीतील उद्योगांना वगळले आहे. त्यामुळे येथील एमआयडीसीतील पाचशेपेक्षा जास्त उद्योग किमान ता.तीन मेपर्यंत बंदच राहणार आहेत. कोरोनाचे संकट त्यांच्यावर घोंगावतच राहणार आहे. कोरोना विषाणुचा प्रादूर्भाव रोखण्यासाठी शासनाने पहिल्यांदा २१ दिवसांचा टाळेबंदी केला. त्यानंतर अठरा दिवसांसाठी वाढविण्यात आला आहे. ता.तीन मेपर्यंत हा टाळेबंदी असणार आहे. पण या टाळेबंदीचा मोठा फटका उद्योग क्षेत्राला बसला आहे. कोट्यावधी रुपयांचा फटका आहे. पण या सोबतच कामगार वर्गालाही याची किंमत मोजावी लागत आहे. या टाळेबंदीच्या काळात जीवनावश्यक वस्तूशी निगडित असलेल्या उद्योगांना मात्र सुरु ठेवण्याची परवानगी होती. पण तेथेही सामाजिक अंतर राखत काही मोजक्याच कामगारांना घेऊन हे कारखाने सुरु ठेवण्यात आले होते. यात प्रामुख्याने खाद्यतेल उद्योग, डाळ उद्योगाचा समावेश होता. पण शासनाने दुसऱ्या टाळेबंदीच्या काळात ता.२० एप्रिलपासून काही उद्योग सुरु करण्यास परवानगी दिली आहे. वाचा ः लातूरच्या अँटी कोरोना पोलिस उपक्रमाची मुख्यमंत्र्यांना भुरळ, सलग दुसऱ्यांदा... महापालिकेच्या हद्दीच्या बाहेर असलेल्या एमआयडीसी, ग्रामीण भागातील एमआयडीसी तसेच एमआयडीसीमध्ये नसलेल्या उद्योगही सुरु करता येणार आहेत. यात प्रामुख्याने फर्निचर, कृषी साहित्य, पाईप, फूटवेअर, फॅब्रिकेशन, पीव्हीसी पाईप, टाईल्स आणि मार्बल, प्लास्टिक बॉटल, टायर रिमोल्डींग, पेपर प्रॉडक्शन, ट्रान्सफार्मर, कॅटलफिड, कलर, गारमेंट अशा उद्योगांचा समावेश आहे.

लातूर महापालिकेच्या हद्दीत असलेल्या एमआयडीसीमध्ये सुमारे ७५० तर अतिरिक्त एमआयडीसीत २५० उद्योग आहेत. या पैकी १४० उद्योग हे जीवनावश्यक वस्तूशी निगडीत असल्याने ते टाळेबंदीच्या काळात पूर्वीपासूनच सुरु आहेत. महापालिकेच्या हद्दीत असलेल्या उद्योग सुरु करण्यासाठी परवानगी नसल्याने पाचशेपेक्षा अधिक उद्योग बंदच राहणार आहेत. किमान ता. तीन मेपर्यंत तरी त्यांच्यावर कोरोनाचे संकट घोंगावतच राहणार आहे. महापालिकेच्या हद्दीत असलेल्या उद्योग सुरु करण्यास शासनाने परवानगी दिलेली नाही. पण अतिरिक्त एमआयडीसी तसेच ग्रामीण भागातील एमआयडीसीतील उद्योग तसेच एमआयडीसी हद्दीत नसलेल्या उद्योग सुरु करण्यास परवानगी दिली आहे. पण या करीता उद्योजकांना एमआयडीसीच्या संकेतस्थळावर जाऊन सर्व माहिती भरावी लागणार आहे. स्वमूल्यमापन करून द्यावे लागणार आहे. सामाजिक आंतरासह इतर सर्व नियमांचे पालन करूनच उद्योग सुरु करता येणार आहे.

- महेश मेघमाळे, प्रादेशिक अधिकारी, एमआयडीसी, लातूर



