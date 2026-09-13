Mosambi Farmers Protest: मोसंबी उत्पादकांच्या प्रश्नांवर विधान भवनात स्वतंत्र बैठक; कृषिमंत्र्यांचे आश्वासन, शेतकऱ्यांच्या लढ्याला नवी दिशा

पाचोड : मोसंबी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांसाठी सातत्याने आवाज उठविणाऱ्या मोसंबी चळवळ संघटनेच्या प्रयत्नांना महत्त्वपूर्ण यश मिळाले असून मोसंबी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्या व पैठण तालुक्यातील दुष्काळी परिस्थितीबाबत महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताई पवार आणि राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांची भेट घेऊन विविध मागण्याचे निवेदन सादर करण्यात आले. यावेळी झालेल्या चर्चेनंतर मोसंबी उत्पादकांच्या प्रश्नांवर लवकरच मुंबई येथील विधान भवनात कृषिमंत्र्यांच्या उपस्थितीत स्वतंत्र बैठक घेण्याचे आश्वासन शनिवारी (ता.१२) देण्यात आले..मोसंबीला योग्य भाव मिळत नसल्याने उत्पादक शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले आहेत , तर दुसरीकडे उत्पादन खर्च सातत्याने वाढत असून, बाजारपेठ व विक्री व्यवस्थेचा अभाव, शासनामार्फत मोसंबी खरेदीची आवश्यकता, योग्य हमीभाव अथवा आधारभाव निश्चित करणे, प्रक्रिया उद्योग उभारणे, नवीन बाजारपेठा उपलब्ध करून देणे आणि मोसंबी निर्यातीला प्रोत्साहन देणे, अशा विविध मागण्या शेतकऱ्यांनी निवेदनाद्वारे शासनापुढे मांडल्या..पैठण तालुक्यातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे मोसंबी बागायतदारांचे मोठे नुकसान होत आहे. पाण्याअभावी बागा जगविणे कठीण झाले असून, वाढता उत्पादन खर्च आणि बाजारातील अस्थिर दर यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. त्यामुळे मोसंबी उत्पादकांसाठी स्वतंत्र धोरण आखण्याची मागणीही यावेळी करण्यात आली..या सर्व प्रश्नांवर उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताई पवार आणि कृषिमंत्री दत्तात्रय (मामा) भरणे यांच्यासोबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. मोसंबी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर शासन वरिष्ठ पातळीवर गांभीर्याने विचार करून लवकरच मुंबईतील विधान भवनात स्वतंत्र बैठक घेईल, असे आश्वासन कृषिमंत्र्यांनी दिल्याने मोसंबी उत्पादकांच्या लढ्याला महत्त्वाची दिशा मिळाली आहे..“नुसती मोसंबी पिकवून उपयोग नाही, तर ती योग्य भावाने विकता आली पाहिजे,” अशी भावना मोसंबी उत्पादकांनी व्यक्त केली. मोसंबीचा प्रश्न हा केवळ एका गावाचा किंवा एका तालुक्याचा नसून महाराष्ट्रातील हजारो मोसंबी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित असल्याचे मोसंबी चळवळीच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले..यावेळी पैठण तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विलास शेळके, विधानसभा अध्यक्ष विनोद तांबे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते किशोर भाऊ तावरे, राष्ट्रवादी काँग्रेस सेवा दलाचे जिल्हाध्यक्ष अनिल गुलाबराव हजारे, मोसंबी चळवळ संघटनेचे संस्थापक दीपक हजारे, दिलीप हजारे, सुनील काकडे, बाळासाहेब हजारे, पुष्पराज हजारे यांच्यासह मोठ्या संख्येने मोसंबी उत्पादक शेतकरी उपस्थित होते..मुंबईच्या बैठकीकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष:मोसंबी उत्पादकांच्या प्रश्नांवर स्वतंत्र बैठक घेण्याचे मिळालेले आश्वासन ही केवळ सुरुवात असून, मुंबईतील बैठकीत मोसंबीला योग्य भाव, शासन खरेदी, आधारभाव, प्रक्रिया उद्योग, निर्यात आणि दुष्काळग्रस्त बागायतदारांसाठी ठोस उपाययोजनांबाबत निर्णय व्हावा, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली. मोसंबी उत्पादकांना न्याय मिळेपर्यंत हा लढा सुरूच ठेवण्याचा निर्धार मोसंबी चळवळ संघटनेने व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.