बीड : तलावात पडलेल्या मुलाला वाचवायला गेलेल्या आईचा मुलासह मृत्यू

धारुर : दसऱ्याचे धुणे धुण्यासाठी तलावावर गेलेल्या माय - लेकरांचा तलावात पडल्याने पाण्यात बुडून मृत्यू झाल्याची घटना रविवारी (ता. 29) दुपारी तालुक्यातील कासारी (बोडखा) येथे घडली. शितल कल्याण बडे (वय 37) व ओमकार कल्याण बडे (वय 14) अशी या माय-लेकरांची नावे आहेत. कासारी (बोडखा) येथील शितल बडे या दसऱ्याचे धुणे धुण्यासाठी मुलगा ओमकारसह तलावावर गेल्या. शितल या धुणे धुत असताना मुलगा ओमकार खेळताना त्याचा तोल गेला आणि तो तलावात पडला. ओमकारला वाचविण्यासाठी त्यांनी शितल व इतर एका दुसऱ्या मुलानेही तलावात उडी मारली. दुसऱ्या मुलाला एका व्यक्तीने वाचविले. परंतु, शितल बडे व ओमकार बडे हे दोघांचाही पाण्यात बुडून मृत्यू झाला.

Web Title: mother and son dead due to drown in lake in beed district