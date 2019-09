Video : गणेशोत्सव2019 : गौराई म्हणून सासूने केली सुनांची पूजा

वाशिम : राज्यभरात गौराईचा सण मोठ्या उत्साहात पारंपारिक पद्धतीने मूर्त्याची पूजा करून साजरा केला जातो. मात्र, वाशिम शहरातील सिंधुबाई सोनुने यांनी आपल्या दोन सूनबाईंनाच गौराई म्हणून तीन दिवस पूजा करीत हा सण साजरा केला आहे. त्यामुळं त्यांनी सुनामध्येच गौराई बघून केलेल्या या वेगळ्या उपक्रमामुळे जिल्हाभरातून त्यांचं कौतुक होत आहे. वाशीम शहरातील ड्रीम लॅन्ड सिटी येथे राहणार्‍या श्रीमती सिंधुबाई सोनुने यांनी गौरी पूजन सोहळा आपल्या दोन्ही सुनांची पूजा-अर्चना करून त्यांना देवी स्वरुपात समजून साजरा केला. जिवंत चालत्या बोलत्या महालक्ष्मींचा अशा प्रकारे सोहळा साजरा करून समजा पुढे आदर्श निर्माण केला. हा गौरी पूजन सोहळा पाहण्यासाठी नागरिकांनी एकच गर्दी केली होती. यातून सासू आणि सुना यांच्यामधील सलोखा आणि जिव्हाळा कायम राहावा, असा आपला उद्देश असल्याचे सिंधुबाई सोनुने यांनी सांगितले. सुना करताहेत सासूबाईंचे कौतुक घराघरात सासू आणि सुनेच भांडण आपण नेहमीच बघतो. मात्र, आमच्या सासुबाईंनी आम्हा दोन्ही सुनांना गौराईच्या मंडपात बसवून गौरी अगमनापासून ते विसर्जनपर्यंत आमची पूजा करीत सण साजरा केला. त्यामुळं त्यांचा आम्हाला अभिमान वाटतो.

Web Title: Mother in law worshiped her two daughter in laws as the glory