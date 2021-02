खुलताबादमध्ये मोटारसायकल व कारची समोरासमोर धडक; एक ठार एक गंभीर

खुलताबाद (औरंगाबाद): तालुक्यातील कागजीपूरा येथील परिवहन विभागाने बस प्रशिक्षण केंद्र जवळील पुलाजवळ औरंगाबाद येथुन येणारी कार(सुझुकी) या कंपनीची क्रमांक MH-20-EE 5894 व खुलताबाद येथील औरंगाबाद येथे कंपनीत मोटारसायकल वरुन कामावर जात असलेला कामगार निखिल सोमीनाथ खंडागळे रा. राजीव गांधी नगर खुलताबाद हा जागेवर मयत झाला असुन सोबत असलेला विजय सुभाष आगळे हा गंभीर झाला असुन उपचारासाठी औरंगाबाद येथे रुग्णालय नेण्यात आले. याविषयी माहिती मिळाली कि राजीव गांधी नगर, खुलताबाद. येथील कंपनीत कामावर जाण्यासाठी निखिल सोमीनाथ खंडागळे व विजय सुभाष आगळे हे दोघे बुधवारी सकाळी मोटारसायकल क्रमांक MH20 - CK- 4328 जात असताना कागजीपूरा येथील परिवहन विभागाने बस प्रशिक्षण केंद्र जवळील पुलाजवळ औरंगाबाद येथुन येणारी कार (सुझुकी) या कंपनीची क्रमांक MH-20-EE 5894 यांची समोरासमोर धडक होऊन झालेल्या अपघातात निखिल सोमीनाथ खंडागळे हा जागेवर ठार झाला असुन सोबत असलेला विजय सुभाष आगळे हा गंभीर जखमी झाले असून उपचारासाठी औरंगाबाद येथील शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. आठवड्यातील एक दिवस गाडी न वापरता कर्मचारी येणार महाविद्यालयात मयत निखिल सोमीनाथ खंडागळे यांचे खुलताबाद येथील शासकीय रुग्णालयात पिएम साठी घेण्यात आले असून पोलीस निरीक्षक सिताराम मेहेत्रे यांच्या मार्गदर्शनाखाली बिट जमादार जाकीर बी शेख व एस एस सदावर्ते पुढे तपास करीत आहे. (edited by- pramod sarawale

Web Title: Motorcycle and car collide head on in Khultabad One killed one serious