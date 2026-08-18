Pachod Accident : दुचाकीची बैलगाडीला जोरदार धडक; दोघे गंभीर जखमी

पाचोड - पैठणहून महाकाळा (ता. अंबड) येथे जाणाऱ्या भरधाव वेगातील दुचाकीने बैलगाडीला जोराची धडक दिल्याने दुचाकीवरील दोघेजण गंभीर जखमी झाल्याची घटना मंगळवारी (ता. १८) सायंकाळी सात वाजेच्या सुमारास पैठण-पाचोड राज्य महामार्गावर पाचोड (ता. पैठण) येथील रामानंद मंगल कार्यालयासमोर घडली. या अपघातात गणेश निवारे (वय-४६), रा. महाकाळा, (ता. अंबड, जि. जालना) व संदीप लक्ष्मण गाडेकर (वय-४७, रा. साष्टपिंपळगाव, (ता.अंबड, जि. जालना) हे दोघे गंभीर जखमी झाले आहेत..यासंबधी अधिक माहिती अशी, गणेश निवारे व संदीप गाडेकर हे दोघे मित्र खासगी कामासाठी पैठण येथे गेले होते. दिवसभराचे काम आटोपल्यानंतर ते दुचाकीवरून आपल्या दुचाकीवरून पाचोडच्या दिशेने येत असताना येथील रामानंद मंगल कार्यालयासमोर त्यांच्या दुचाकीची पुढे जाणाऱ्या बैलगाडीला पाठीमागून जोराची धडक झाली. अचानक झालेल्या या अपघातामुळे दुचाकीवरील दोघेही रस्त्यावर फेकले गेले. त्यांच्या डोके व छातीला तसेच शरीराच्या इतर ठिकाणी गंभीर दुखापती झाल्या..धडक होऊन झालेला आवाज ऐकून सभोवतालच्या नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेतली व जखमींना तातडीने उपचारासाठी पाचोड येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले. ग्रामीण रुग्णालयात उपस्थित वैद्यकीय अधिकारी डॉ. नोमान शेख यांनी दोन्ही जखमींवर प्रथोमोपचार केले .दोघां जखमीच्या डोक्याला व छातीला गंभीर स्वरूपाचा मार लागल्याने त्यांची प्रकृती लक्षात घेऊन पुढील उपचारासाठी त्यांना छत्रपती संभाजीनगरच्या शासकीय घाटी रुग्णालयात पाठविण्यात आले..दरम्यान, या अपघातामुळे काही काळ या महामार्गावरील वाहतुक खोळंबली होती. या घटनेची पाचोड पोलिस ठाण्यात नोंद करण्यात आली असून, पाचोडचे सहायक पोलिस निरीक्षक सचिन पंडित यांच्या मार्गदर्शनाखाली बीट जमादार अण्णासाहेब गव्हाणे पुढील तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.