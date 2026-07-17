मराठवाडा

Bike Accident : आयशरला मागून मोटरसायकलीची धडक; दोन अविवाहित युवक कामगार जागेवरच ठार

गावाकडून पुण्याला कंपनीच्या कामासाठी जात असताना आयशरला मागून मोटरसायकलीची धडक होऊन दोन अविवाहित युवक कामगार जागेवरच मरण पावले.
Avinash Chavan and Ritesh Rathod

Avinash Chavan and Ritesh Rathod

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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- राजेंद्र व्यास

गंगापूर - आपल्या गावाकडून पुण्याला कंपनीच्या कामासाठी जात असताना आयशरला मागून मोटरसायकलीची धडक होऊन दोन अविवाहित युवक कामगार मरण पावले आहे.

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