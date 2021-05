खासदार राजीव सातव यांच्या निधनाने हिंगोली लोकसभा मतदार संघावर शोककळा

कळमनुरी ( जिल्हा हिंगोली ) : राज्यसभेचे खासदार तथा गुजरात राज्याचे प्रभारी अॅड. राजीव सातव (Ad. Rajiv Satav) यांच्या रविवारी (ता. १६) झालेल्या अकाली निधनाच्या वृत्तामुळे हिंगोली लोकसभा मतदार (Hingoli LOksabaha) संघावर शोककळा पसरली असून त्यांच्या या धक्कादायक निधनाच्या बातमीमुळे पक्षीय पदाधिकारी कार्यकर्त्या प्रमाणेच सर्व नागरिकांमधून हळहळ व्यक्त होत असून एक संयमी संवेदनशील व अतिशय कमी वयात दिल्ली दरबारात आपले वजन निर्माण करणारा विकासप्रिय नेतृत्व हरवल्याचा भावना व्यक्त केल्या जात आहेत. (Mourning over Hingoli Lok Sabha constituency on the demise of MP Rajiv Satav)

मागील काही दिवसापासून अॅड. राजीव सातव यांना कोरोना आजार झाल्यामुळे त्यांच्यावर पुणे येथील जहांगीर हॉस्पिटलमध्ये उपचार करण्यात येत होते सुरुवातीला काही दिवस डॉक्टरांच्या उपचार पद्धतीला त्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता. त्यानंतर त्यांची कोरूना चाचणी निगेटिव आल्यानंतर त्यांना हॉस्पिटलच्या नॉनकोविड वार्डमध्ये हलवण्यात आले होते त्यांच्यावर मुंबई व पुणे येथील तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली उपचार सुरु असताना शुक्रवार (ता. १४) ला परत एकदा शरिरात इन्फेक्शन झाल्यामुळे श्री. सातव यांना व्हैंटीलेटर वर हलविण्यात आले होते.

हेही वाचा - 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत राहुल गांधींनी राजीव सातव यांच्यासाठी पूर्वनियोजन नसताना सभा घेतली होती.

त्यानंतर डॉक्टरांच्या उपचार पद्धतीला त्यांच्या प्रकृतीने फारसा सकारात्मक प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे त्यांची प्रकृती चिंताजनक असल्याचे सांगण्यात आले यावेळी त्यांच्या समवेत त्यांच्या पत्नी डॉ. प्रज्ञा सातव, प्राचार्य डॉ, बबन पवार, साई वाघ हे पूर्णदिवस रुग्णालयात उपस्थित होते. राज्यमंत्री विश्वजीत कदम रुग्णालयात ठाण मांडून होते. यांची प्रकृती नाजूक असल्याची माहिती झाल्यानंतर या प्रकाराची कल्पना त्यांच्या आई माजी मंत्री रजनी सातव यांना देण्यात आली. त्यांनाही तातडीने कळमनुरी येथून हिंगोली येथे बोलावून घेण्यात आले. शनिवार (ता. १५) ला त्यांची प्रकृती खालावली गेली असल्याचे सांगण्यात आले.

तज्ञ डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली उपचार सुरु असताना त्यांच्या प्रकृतीने साथ दिली नाही. दरम्यान रविवार त जहांगीर हॉस्पिटलच्या वतीने अधिकृतपणे अँड. सातव यांचे निधन झाल्याचे वैद्यकीय बुलेटीन जाहीर करण्यात आले. घटनेचे वृत्त माहिती होताच कळमनुरी शहर व हिंगोली लोकसभा मतदारसंघांमधून या बातमीमुळे शोककळा पसरली. अतिशय अल्पावधीत कमी वयात कळमनुरी सारख्या भागातून पुढे येत स्वतः चे स्वतंत्र वेगळे स्थान निर्माण करणारा राहुल गांधीचा शिलेदार असणारा विकासप्रिय नेता गेल्यामुळे कळमनुरीचे पर्यायाने मराठवाड्याचे मोठे नुकसान झाल्याच्या प्रतिक्रिया पक्षीय पदाधिकारी कार्यकर्त्या प्रमाणेच सर्वसामान्य नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे.

संपादन- प्रल्हाद कांबळे