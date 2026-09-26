Kannad News : धनगरवाडीतील आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाला खासदार भुमरेंची भेट; मुलाला नोकरीसाठी प्रयत्न करण्याचे दिले आश्वासन

कन्नड - तालुक्यातील धनगरवाडी येथील दिवंगत रामकृष्ण शंकर वाघचौरे या आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाची खासदार संदिपान भुमरे यांनी शनिवारी (ता. २६) भेट घेऊन कुटुंबीयांचे सांत्वन केले. तसेच तालुक्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीची शेतशिवारात जाऊन पाहणी करत शेतकऱ्यांना धीर दिला..कर्जबाजारीपणा आणि दुष्काळी परिस्थितीमुळे वाघचौरे यांनी आत्महत्या केल्याचे कुटुंबीयांनी सांगितले. ही घटना अत्यंत दुर्दैवी असून, कुटुंबाला शक्य ती मदत करण्यासाठी आपण प्रयत्न करू, असे भुमरे यांनी सांगितले. वाघचौरे यांचा एक मुलगा आयटीआयचे शिक्षण घेत असून, त्याला नोकरी मिळवून देण्यासाठी निश्चित प्रयत्न करू, असे आश्वासनही त्यांनी दिले..यानंतर भुमरे यांनी तालुक्यातील काही शेतशिवारांची पाहणी करून पिकांची स्थिती जाणून घेतली. दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांसमोरील अडचणींबाबत त्यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधला..यावेळी तहसीलदार सारिका भगत, नायब तहसीलदार दिलीपकुमार सोनवणे, कृषी मंडळ अधिकारी दिनानाथ पाटील, खरेदी-विक्री संघाचे सभापती ज्ञानेश्वर निकम, बाजार समितीचे उपसभापती जयेश बोरसे, ग्राम महसूल अधिकारी निलेश राठोड, आदित्य गर्जे, माजी सरपंच चंद्रकांत देशमुख, रमेशकुमार खंडेलवाल, महेंद्रकुमार भारतीया, निपाणीचे सरपंच प्रतापराव सूर्यवंशी, कविटखेड्याचे माजी सरपंच गणेश गिधे, वाल्मीक खैरनार, अप्पासाहेब भोजणे, सोमनाथ जाधव, अक्षय झिंमन, कानडगावचे माजी सरपंच अप्पासाहेब नलावडे, प्रवीण धाटबळे, गोकुळ नलावडे, पंढरीनाथ निकम, काकासाहेब काळे, अप्पासाहेब पवार आदींसह ग्रामस्थ उपस्थित होते..जिल्ह्यातील पिके पूर्णपणे नष्ट - भुमरेजिल्ह्यातील पिकांची परिस्थिती अत्यंत गंभीर असून अनेक ठिकाणी पिके पूर्णपणे नष्ट झाली आहेत. पिण्याच्या पाण्याचीही टंचाई निर्माण झाली आहे. जिल्ह्यात दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी आपण ६ सप्टेंबर रोजी मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि कृषिमंत्र्यांना पत्र दिले होते. आता जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर झाला असून, लवकरच शेतकऱ्यांना शासनाकडून मदत मिळेल, अशी माहिती खासदार भुमरे यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.