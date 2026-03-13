मराठवाडा

MPSC Result Delay: राज्यसेवा २०२४ अंतिम यादी अजूनही प्रलंबित; स्पर्धा परीक्षा देणारे तरुण हवालदिल

Aspirants Waiting Despite Completion of Exam Process: महाराष्ट्र राज्यसेवा परीक्षा २०२४ ची अंतिम निवड यादी अद्याप जाहीर नसल्याने उमेदवारांमध्ये अस्वस्थता. दोन वर्षांची परीक्षा प्रक्रिया पूर्ण असूनही नियुक्त्या रखडल्या; बीड जिल्ह्यातील अनेक स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्यांची प्रतीक्षा वाढली.
सकाळ वृत्तसेवा
बीड: जिल्ह्यातील शेकडो तरुणांनी डोळ्यात तेल घालून पाहिलेले राज्‍यसेवेचे स्वप्न आता प्रशासकीय दिरंगाईमुळे धुळीस मिळताना दिसत आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात आलेल्या राज्‍यसेवा परीक्षा-२०२४ ची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होऊनही, अंतिम निवड यादी अद्याप प्रसिद्ध झालेली नाही. या विलंबामुळे बीड जिल्ह्यातील अनेक गुणवंत उमेदवारांचा जीव टांगणीला लागला असून, त्यांच्यात तीव्र अस्वस्थता पसरली आहे.

