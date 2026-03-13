MPSC Result Delay: राज्यसेवा २०२४ अंतिम यादी अजूनही प्रलंबित; स्पर्धा परीक्षा देणारे तरुण हवालदिल

बीड: जिल्ह्यातील शेकडो तरुणांनी डोळ्यात तेल घालून पाहिलेले राज्यसेवेचे स्वप्न आता प्रशासकीय दिरंगाईमुळे धुळीस मिळताना दिसत आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात आलेल्या राज्यसेवा परीक्षा-२०२४ ची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होऊनही, अंतिम निवड यादी अद्याप प्रसिद्ध झालेली नाही. या विलंबामुळे बीड जिल्ह्यातील अनेक गुणवंत उमेदवारांचा जीव टांगणीला लागला असून, त्यांच्यात तीव्र अस्वस्थता पसरली आहे..ग्रामीण भागातील हजारो तरुण पुण्यात किंवा स्थानिक अभ्यासिकांमध्ये राहून दिवस-रात्र मेहनत करतात. मात्र, गेल्या दोन वर्षांपासून रखडलेल्या या भरती प्रक्रियेमुळे या विद्यार्थ्यांच्या धैर्याचा आता अंत पाहिला जात आहे. राज्यसेवा परीक्षा २०२४ ची जाहिरात २९ डिसेंबर २०२३ रोजी प्रसिद्ध झाली होती..NEET (UG) 2026: नीट (यूजी) २०२६ अर्जातील दुरुस्तीची संधी; १४ मार्चपर्यंत तपशील बदलता येणार.त्यानंतर १ डिसेंबर २०२४ ला पूर्व परीक्षा पार पडली आणि तिचा निकाल १२ मार्च २०२५ रोजी जाहीर झाला. मुख्य परीक्षेचा निकालही ९ सप्टेंबर २०२५ ला लागला. या प्रक्रियेनंतर ५ जानेवारी २०२६ रोजी आयोगाने तात्पुरती गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध केली. या घटनेला आता दोन महिन्यांहून अधिक काळ लोटला आहे, तरीही अंतिम गुणवत्ता यादी जाहीर करण्याचे नाव प्रशासन घेत नाहीये. या दोन वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रतिक्षेने उमेदवारांच्या मानसिकतेवर गंभीर परिणाम केला आहे..Student Emotional Story : 'आई-वडील या जगात नाहीत..', चिमुरड्याचे 'ते' शब्द ऐकून डोळ्यात येईल पाणी; शिक्षकानं त्याच्यासोबत जे केलं, ते पाहून तुम्हीही कराल सलाम!.नव्या परीक्षा पद्धतीची टांगती तलवारबीडमधील उमेदवारांची चिंता केवळ निकालापुरती मर्यादित नाही. वस्तुनिष्ठ स्वरूपाची ही कदाचित शेवटची परीक्षा आहे. यापुढील परीक्षा वर्णनात्मक पद्धतीने होणार असल्याने, ज्या उमेदवारांचे नाव सध्याच्या यादीत येईल की नाही याची शाश्वती नाही, त्यांची प्रचंड घालमेल होत आहे. जर या परीक्षेत यश मिळाले नाही, तर पुन्हा शून्यातून सुरुवात करावी लागेल आणि अभ्यासाची संपूर्ण पद्धत बदलावी लागेल, या विचाराने अनेक तरुण तणावाखाली आहेत.आर्थिक आणि सामाजिक ओझेबीड जिल्ह्यातील बहुतांश उमेदवार शेतकरी कुटुंबातील आहेत. मुलाने अधिकारी व्हावे म्हणून आई-वडिलांनी पोटाला चिमटा काढून त्यांना शहरात शिक्षणासाठी पाठवले आहे. निकाल लागेल आणि नियुक्ती मिळेल या आशेवर अनेक तरुणांनी दोन वर्षे काढली आहेत. मात्र, नियुक्त्या लाल फितीच्या कारभारात अडकल्याने आता पुन्हा घराकडून पैसे मागणे या तरुणांना नकोसे झाले आहे. लवकरच प्रशिक्षणाला जाऊ, अशा स्वप्नात असलेल्या तरुणांना आता नैराश्याने ग्रासले आहे..राज्यसेवा भरती प्रक्रियेतील महत्त्वाचे टप्पेजाहिरात प्रसिद्ध: २९ डिसेंबर २०२३पूर्व परीक्षा: १ डिसेंबर २०२४मुख्य परीक्षा: २७ मे २०२५तात्पुरती निवड यादी: ५ जानेवारी २०२६अंतिम यादी: अद्याप प्रलंबित.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.