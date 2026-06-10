Parbhani: मृग नक्षत्रावर बळिराजाच्या आशा;खरीप हंगामाच्या तोंडावर कृषी विभागाने दिला ‘हा’ मोलाचा सल्ला

सेलू: मे महिन्यापासून सुरू झालेले रोहिणी नक्षत्र यंदा बहुतांश ठिकाणी कोरडेच गेल्याने शेतकऱ्यांच्या आशा आता मृग नक्षत्रावर खिळल्या आहेत. जूनचा पहिला आठवडा संपत आला तरी समाधानकारक पावसाची चिन्हे दिसत नसल्याने, खरीप हंगामाच्या तोंडावर बळिराजाची चिंता वाढली आहे..अद्यापही उष्णतेची तीव्रता कायम असून, तापमानात अपेक्षित घट झालेली नाही. त्यामुळे पेरणीपूर्व मशागती पूर्ण करून पावसाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांची धाकधूक वाढत आहे. यंदा पाऊस वेळेत आणि पुरेशा प्रमाणात होईल का, याबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे..हवामान विभागाने ‘एल निनो’च्या प्रभावामुळे मान्सूनबाबत अनिश्चितता व्यक्त केली असून, सरासरीपेक्षा कमी पावसाची शक्यता वर्तविली आहे. या पार्श्वभूमीवर खरीप हंगामाचे नियोजन कसे करावे, असा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उभा राहिला आहे..Beed : गोदावरीत ६० जणांसह बोट उलटली, २० भाविकांना बाहेर काढलं; बचावकार्य युद्धपातळीवर सुरू.ग्रामीण भागात पावसाळी नक्षत्रांवर आधारित शेती नियोजनाची परंपरा आजही कायम आहे. रोहिणी नक्षत्र कोरडे गेल्यानंतर आता ८ जूनपासून सुरू झालेल्या मृग नक्षत्राकडून शेतकऱ्यांना मोठ्या अपेक्षा आहेत. मृगात चांगला पाऊस झाल्यास खरीप पेरण्यांना वेग येण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. मात्र, सध्या तरी आकाशाकडे डोळे लावून बसलेल्या बळिराजाला पावसाची प्रतीक्षा कायम आहे..पेरणीसाठी ७५ ते १०० मिमी पावसाची गरजपेरणीसाठी केवळ पावसाची सुरुवात होणे पुरेसे नाही, तर जमिनीत योग्य ओलावा असणे गरजेचे आहे. त्यामुळे परिसरात किमान ७५ ते १०० मिलिमीटर समाधानकारक पाऊस झाल्याशिवाय बियाणे जमिनीत टाकू नये, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे. अन्यथा घाईगडबडीत पेरणी केल्यास बियाणे वाया जाऊन दुबार पेरणीचे आर्थिक संकट ओढवू शकते..Navi Mumbai News: डेटा सेंटरमुळे संकट? नवी मुंबईत विरोध, माजी उपमहापौर आक्रमक .खरीप हंगामात ‘मृग नक्षत्रा’चे महत्त्वकृषी संस्कृतीत मृग नक्षत्रातील पेरणीला विशेष शुभ आणि फायदेशीर मानले जाते. या नक्षत्रात पाऊस पडल्यास आणि पेरणी झाल्यास बियाण्यांची उगवण क्षमता अत्यंत चांगली असते. पिकांच्या सुरुवातीच्या वाढीसाठी या काळात पोषक आणि अनुकूल वातावरण मिळते. वेळेवर होणाऱ्या पेरणीमुळे पिकांची काढणीही योग्य वेळी होऊन उत्पादनात चांगली वाढ होते, असा शेतकऱ्यांचा गाढा विश्वास आहे.."केवळ पहिल्या सरींवर पेरणी करणे धोकादायक ठरू शकते. सलग व समाधानकारक पाऊस झाल्यानंतरच पेरणी करावी. हवामानातील बदल लक्षात घेऊन पीक पद्धतीतही आवश्यक बदल करणे ही काळाची गरज आहे."- बलभीम आवटे, कृषी अधिकारी.अशी आहेत नक्षत्रंतारीख नक्षत्र वाहन२५ मे रोहिणी हंस८ जून मृग कोल्हा२२ जून आर्द्रा उंदीर५ जुलै पुनर्वसू घोडा१९ जुलै पुष्य मोर२ ऑगस्ट आश्लेषा गाढव१६ ऑगस्ट मघा बेडूक३० ऑगस्ट पूर्व हंस१३ सप्टेंबर उत्तरा कोल्हा२७ सप्टेंबर हस्त मोर१० ऑक्टोबर चित्रा हत्ती२४ ऑक्टोबर स्वाती बेडूक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.