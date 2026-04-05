Chitegaon power supply news: २० फूट खोल खदानीत उतरून तंत्रज्ञांची धाडसी कामगिरी; पोहत जाऊन तुटलेली वाहिनी जोडत चितेगावचा वीजपुरवठा सुरळीत

रविंद्र गायकवाडबिडकीन : चितेगाव परिसरात वादळी वाऱ्यामुळे खंडित झालेला वीजपुरवठा पूर्ववत करण्यासाठी महावितरणच्या तंत्रज्ञांनी खदानीतील सुमारे २० फूट खोल पाण्यात उतरून पोहत जाऊन विजेची वाहिनी जोडण्याची धाडसी कामगिरी केली. या प्रयत्नांमुळे ११ औद्योगिक ग्राहकांचा वीजपुरवठा पुन्हा सुरळीत करण्यात आला..चितेगाव परिसरात शुक्रवारी दुपारी वादळी वाऱ्यामुळे महावितरणच्या विद्युत यंत्रणेत बिघाड झाला. औद्योगिक ग्राहकांना वीजपुरवठा करणारी ११ केव्ही इंडस्ट्रियल वाहिनी रमानगरमागील खदानीत तुटून पाण्यात पडल्याचे निदर्शनास आले. त्याचवेळी परिसरातील ३३ केव्ही वाहिन्यांतही बिघाड झाला होता..या घटनेनंतर महावितरणने तत्काळ दुरुस्तीचे काम हाती घेतले. शनिवारी सकाळपासूनच वीजपुरवठा पूर्ववत करण्यासाठी नियोजन करण्यात आले. सुरुवातीला तराफा आणि थर्माकोलच्या सहाय्याने खदानीत उतरून तुटलेली तार जोडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला; मात्र हा प्रयत्न अयशस्वी ठरला..अखेर तंत्रज्ञ योगेश जाधव आणि शंकर करताडे यांनी स्वतः पाण्यात उतरून काम करण्याचा निर्णय घेतला. सुमारे २० फूट खोल पाण्यात पोहत जाऊन त्यांनी तुटलेली तार बाजूला काढली आणि एका 'फेज'ची नवीन तार पाण्यात नेऊन जोडली. अत्यंत धोकादायक परिस्थितीत त्यांनी ही कामगिरी पूर्ण केली..तंत्रज्ञांच्या या धाडसामुळे अखेर ११ औद्योगिक ग्राहकांचा वीजपुरवठा सुरळीत करण्यात यश आले. त्यांच्या या कार्याचे परिसरात कौतुक होत असून, प्रतिकूल परिस्थितीतही सेवा देणाऱ्या महावितरण कर्मचाऱ्यांच्या कार्यतत्परतेचे उदाहरण म्हणून या घटनेकडे पाहिले जात आहे.