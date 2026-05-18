Deglur Accident : देगलूर एसटी आगारात भीषण अपघात; बसच्या धडकेत मुख्य यांत्रिकी कामगाराचा उपचारादरम्यान मृत्यू

देगलूर : येथील एसटी आगारातील यांत्रिकी विभागात कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्याचा कामादरम्यान झालेल्या अपघातात उपचार सुरू असताना मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना रविवारी ता.१७ रोजी घडली. या घटनेमुळे आगार परिसरात हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे..माधव हणमंत शेटे (वय ५४) असे मृत कर्मचाऱ्याचे नाव आहे. ते देगलूर आगारातील यांत्रिकी विभागात मुख्य यांत्रिकी कामगार म्हणून कार्यरत होते. मिळालेल्या माहितीनुसार, १५ मे रोजी आगारात बस दुरुस्तीचे काम सुरू होते. यावेळी एक बस मेंटेनन्स रॅम्पवर आणत असताना नियंत्रण सुटल्याने बस पुढे सरकली. त्याचवेळी समोर काम करत असलेल्या माधव शेटे यांच्या छातीवर बसच्या बंपरचा जोरदार धक्का बसला..अपघातानंतर सहकाऱ्यांनी त्यांना तत्काळ देगलूर उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केले. प्राथमिक उपचारांनंतर पुढील उपचारासाठी नांदेड येथील खासगी रुग्णालयात हलविण्यात आले होते. मात्र उपचार सुरू असतानाच रविवारी सकाळी त्यांची प्राणज्योत मालवली..काही महिन्यांपूर्वी शेटे यांच्यावर मोठी शस्त्रक्रिया झाल्याची माहिती समोर आली असून, त्यामुळे अपघातातील दुखापत गंभीर ठरल्याचे सहकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. त्यांच्या निधनामुळे एसटी आगाराने एक अनुभवी, कर्तव्यदक्ष आणि मनमिळावू कर्मचारी गमावल्याची भावना अगर प्रमुख संजय अकुलवार यांनी व्यक्त केली आहे.शेटे यांच्या पश्चात पत्नी, मुलगा आणि मुलगी असा परिवार आहे. त्यांच्या निधनाची बातमी समजताच सहकारी व परिसरातील नागरिकांनी शोक व्यक्त केला.