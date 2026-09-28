ST Safety: एसटीचालकांची कर्तव्यापूर्वी होणार मद्य चाचणी;प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी ‘नशामुक्त एसटी’ अभियान

परभणी,: प्रवाशांना सुरक्षित, अपघातमुक्त प्रवास मिळावा यासाठी राज्यात नशामुक्त चालक, सुरक्षित प्रवास, सक्षम महाराष्ट्र या संकल्पनेवर आधारित नशामुक्त एसटी महामंडळ अभियान राबविण्यात येत आहे. या अभियानाअंतर्गत एसटीचालकांची कर्तव्यावर रुजू होण्यापूर्वी मद्य चाचणी केली जाणार असून, गरजेनुसार अमली पदार्थांची अचानक तपासणीही करण्यात येणार आहे .बसमधून रोज लाखो प्रवासी प्रवास करतात. त्यामुळे चालकांची शारीरिक व मानसिक क्षमता, त्यांची नशामुक्त स्थिती सुनिश्चित करण्यावर भर देण्यात येत आहे. .चालकांनी बसचे स्टिअरिंग हाती घेण्यापूर्वी ब्रेथ ॲनालायझरच्या माध्यमातून मद्य प्राशनाची तपासणी करणे बंधनकारक राहणार आहे. याशिवाय ड्युटीदरम्यान किंवा आगारात अचानक ड्रग्ज तपासणी केली जाणार आहे. चालकांची तपासणी नियमित, पारदर्शक, प्रभावी पद्धतीने व्हावी, यासाठी एकात्मिक यंत्रणा उभारण्याची तयारी करण्यात येत आहे. तपासणीचे निकाल, नोंदी आणि संबंधित माहिती डिजिटल स्वरूपात जतन केली जाणार आहे..अंमली पदार्थांचे सेवन ओळखण्यासाठी विशेष ड्रग्ज डिटेक्शन किटचा वापर करण्यावरही भर देण्यात येणार आहे. हे अभियान केवळ एसटी महामंडळापुरते मर्यादित राहणार नसून महापालिका परिवहन सेवा, शासकीय वाहने, सार्वजनिक उपक्रमांची वाहने तसेच शासनाच्या कामासाठी वापरल्या जाणाऱ्या कंत्राटी वाहनांनाही तपासणीच्या कक्षेत आणले जाणार आहे. .यासोबतच खासगी ट्रॅव्हल्स, पर्यटन बस, टॅक्सी, कॅब, ऑटोरिक्षा आणि अन्य कंत्राटी प्रवासी वाहतूक सेवांमध्येही चालकांची तपासणी करण्याची व्यवस्था केली जाणार आहे. नशामुक्त चालकांसोबतच चालक-वाहकांच्या आरोग्याकडेही गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. नियमित आरोग्य तपासणी, मानसिक ताणाचे व्यवस्थापन आणि शारीरिक तंदुरुस्ती यावर भर दिल्यास प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला अधिक बळ मिळू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.