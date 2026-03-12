मराठवाडा

Nilanga Fire : निलंगा बस डेपोत डिझेल भरताना पंपाला लागली आग; तेल भरणारा वाहन परिक्षक भाजला, बसही पेटली

निलंगा बस डेपोत डिझेल भरताना पंपाला अचानक आग लागल्याने आगारांमध्ये एकच गोंधळ उडाला, मोठा स्फोट होणार म्हणून प्रवासीही स्वैरवैर झाले.
Nilanga Bus Depot Diesel Pump Fire

राम काळगे
निलंगा - निलंगा आगारात एका बस गाडीमध्ये डिझेल डिझेल भरत असताना अचानकपणे बस गाडीला व डिझेल पंपाला लागलेल्या आगीमध्ये वाहन परीक्षक भाजला असून बस गाडीची मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे.

