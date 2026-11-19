मुखेड : तालुक्यातील हसनाळ येथे सख्ख्या मावशीची धारदार शस्त्रांनी वार करून हत्या केल्याची धक्कादायक घटना मंगळवारी (ता. १७) रात्री नऊच्या सुमारास घडली. लक्ष्मीबाई चंद्रर गदले (वय ५५, रा. हसनाळ) असे मृत महिलेचे नाव असून, त्या हसनाळच्या माजी सरपंच होत्या. मारोती भुजंग गायकांबळे (वय ४०, रा. देगाव, ता. देगलूर) असे संशयित आरोपी भाचाचे नाव आहे. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन दरवाजा तोडून संशयित आरोपीला ताब्यात घेतल्याची माहिती पोलिस निरीक्षक चितांबर कामठेवाड यांनी दिली..पोलिसांच्या माहितीनुसार, घराच्या उद्यापनाच्या कार्यक्रमासाठी काही दिवसांपूर्वी मारोती हसनाळ येथे मावशी लक्ष्मीबाई यांच्याकडे आला होता. मंगळवारी रात्री घरात मारोतीची पॅरालिसिसने आजारी असलेली आई, मावशी लक्ष्मीबाई आणि मारोती असे तिघेच होते. रात्रीचे जेवण झाल्यानंतर नऊच्या सुमारास त्याने घराचा दरवाजा आतून बंद केला. .त्यानंतर विळा आणि कुऱ्हाडीसारख्या धारदार शस्त्रांनी मावशीवर वार करून तिची हत्या केली. घरातून आरडाओरड आणि किंकाळ्यांचे आवाज ऐकू आल्याने गावकऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. त्यांनी पहारी व इतर साहित्याच्या मदतीने दरवाजा तोडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, दरवाजा मजबूत असल्याने तो उघडता आला नाही. .अखेर तो पळून जाऊ नये म्हणून गावकऱ्यांनी दरवाजाला बाहेरून कडी लावली आणि मुखेड पोलिसांना माहिती दिली. पोलिस निरीक्षक चितांबर कामठेवाड आणि त्यांच्या पथकाने तातडीने घटनास्थळी पोचून दरवाजा तोडला आणि संशयित आरोपी मारोतीला ताब्यात घेतले. घटनास्थळी फॉरेन्सिक लॅबच्या पथकाला पाचारण करण्यात आले. पथकाने पाहणी करून आवश्यक पुरावे गोळा केले. .मृत लक्ष्मीबाई गदले यांचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी मुखेड येथील उपजिल्हा रुग्णालयात पाठविण्यात आला. याप्रकरणी दीपक चंदन गदगे यांच्या फिर्यादीवरून मुखेड पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्यात आला असून, पोलिस पुढील तपास करीत आहेत. खुनाचे नेमके कारण मात्र समजू शकले नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.