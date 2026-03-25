Jalna: स्वच्छतेवर भर; ४४ कोटींचा ठेवला जाणार निधी; मनपाचे अर्थनियोजन जाणार सव्वापाचशे कोटी पार  , स्थायी समितीच्या बैठकीत दुरुस्ती

जालना: महापालिकेचा पहिल्या स्थायी समितीसमोर उपआयुक्त नंदा गायकवाड यांनी मंगळवारी (ता.२४) पुढील आर्थिक वर्षाचे ४६३ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक सादर केले. मात र, यात दुरुस्ती सूचवत स्थायी समितीने ५० कोटींच्या उत्पन्न बाजूसह खर्चाच्या बाजूमध्ये सुधारणा सूचवल्याने मनपाचे आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक सव्वापाचशे कोटींच्या पार जाण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, या अंदाजपत्रकात सर्वाधिक भर हा स्वच्छतेवर दिला असून, स्वच्छतेसाठी ४४ कोटींचा निधी प्रस्तावित केला आहे. . स्थायी समितीचे सभापती अशोक पांगारकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित बैठकीस आयुक्त आशिमा मित्तल, सदस्य भास्कर दानवे, अक्षय गोरंट्याल, महेश निकम, महावीर ढक्का, शशिकांत घुगे, अशोक पवार, कपिल भुरेवाल, भाग्यश्री जोगस, पद्मा मानधानी, निखिल पगारे, अब्दुल सगीर अजिज शेख, पूजा भगत, फारुख सादीक तुंडीवाले, अमजद खान नवाब खान, खान नगमाबी फेरोज खान यांच्यासह अतिरिक्त आयुक्त अर्जुन गिराम, उपायुक्त नंदा गायकवाड यांच्यासह सर्व सहायक आयुक्त, विभाग प्रमुख उपस्थित होते..उत्पन्न वाढीसाठी ''पुणे पॅटर्न''महापालिकेची आर्थिक बाजू सक्षम करण्यासाठी पुणे पॅटर्न लागू करावा. शिवाय थकीत कर वसुली अधिक सक्तीची करावी, अशा सूचना भास्कर दानवे, महावीर ढक्का, शशिकांत घुगे, अक्षय गोरंट्याल, महेश निकम, अशोक पवार या सदस्यांनी केल्या. याशिवाय मनपाच्या गाळ्यांची भाडेवाढ करावी, मालमत्तांचे फेरसर्वेक्षण करावे.गांधी चमन येथील सावित्रीबाई फुले शॉपिंग कॉम्प्लेक्सची भाडेआकारणी करावी, अशी सूचना मांडत उत्पन्नाच्या वाढीवर सूचना केल्या. शिवाय खासगी रुग्णालयाचे दरवर्षी लायसन्स नूतनीकरण करणे आणि मोकळ्या जागेवरील लायसन्स व मंगल कार्यालयांवर पुन्हा करआकारणी रचना करावी. कर वसुलीसाठी ''पुणे महानगरपालिका'' मॉडेल राबवण्यावरही चर्चा झाली..शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी निधीत वाढमनपा शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी निधीत वाढ करण्यात आली असून १०० टक्के शाळा ''सेमी इंग्लिश'' कराव्यात. नवीन शाळांचे बांधकाम करावे, अशा सूचना देण्यात आल्या. तसेच पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी प्लॅस्टिक कॅरिबॅग वापरणाऱ्या मोठ्या दुकानदारांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे बैठकीत निश्चित झाले आहे. भविष्यातील प्रदूषण लक्षात घेता, मनपाच्या ताफ्यात नवीन येणाऱ्या गाड्या या इलेक्ट्रिक असाव्यात. त्यामुळे महापालिकेचे खर्चात कपात होईल, अशी सूचना केली..अतिक्रमणमुक्त आणि हायटेक जालनाशहराला विद्रूप करणाऱ्या गोष्टींवर कारवाई करण्याचे संकेत या अंदाजपत्रकात देण्यात आले आहेत. मालमत्ता कराचे रिव्हिजन करणे, अनधिकृत होर्डिंग्ज हटवणे आणि मंगल कार्यालयाबाहेरील पार्किंगवर चार्जेस लावण्याच्या सूचना करण्यात आल्या. विशेष म्हणजे, शहरात डासांचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी ''ड्रोनद्वारे फॉगिंग'' करण्यासाठी निधी वाढवण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. तसेच स्वच्छता कर्मचारी आणि घंटागाड्यांच्या ट्रॅकिंगसाठी जीपएस आणि आयडी कार्ड प्रणाली सक्तीची करण्यात यावी, अशा सूचना देण्यात आली. तसेच आयुक्त आशिमा मित्तल यांनी ज्या मालमत्तांना अद्याप कर आकारणी झालेली नाही, अशा मालमत्तांना थकीत कराची वसुली पूर्वलक्षी प्रभावाने करण्याचे निर्देश दिले.