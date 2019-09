जुन्या वादातून तरुणाचा खून 

गेवराई (जि. बीड) - जुन्या वादातून पारधी समाजातील एका वीसवर्षीय तरुणावर काही जणांनी धारदार शस्त्राने हल्ला केला. यात तरुण जागीच ठार झाला असून, घटनेनंतर आरोपी फरारी झाले आहेत. संजय काकासाहेब चव्हाण (वय 20) असे मृत तरुणाचे नाव आहे. ही घटना गेवराई तालुक्‍यातील नागझरी येथे शनिवारी (ता. 14) दुपारी साडेतीनच्या सुमारास घडली. दरम्यान, पाच महिन्यांपूर्वी येथे याच पारधी समाजातील दोन गटात तलवारबाजी होऊन एकाची हत्या झाली होती. गेवराई तालुक्‍यातील नागझरी हे धुळे-सोलापूर महामार्गावरील गाव आहे. शनिवारी दुपारी वस्तीवर राहणारा संजय चव्हाण हा घरासमोरील रस्त्यावर थांबला असता याच काही जणांनी त्याच्यावर जुन्या भांडणातून धारदार शस्त्राने हल्ला चढवला. संजयच्या छातीत धारदार शस्त्राचे खोलवर वार झाल्याने तो रक्ताच्या थारोळ्यात कोसळला. दरम्यान, माहिती मिळताच गेवराई पोलिसांनी घटनास्थळी तत्काळ धाव घेत रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेल्या संजयला पोलिस व्हॅननेच येथील उपजिल्हा रुग्णालयात आणले. येथील डॉक्‍टरांनी गंभीर जखमी संजयवर प्राथमिक उपचार करून जिल्हा रुग्णालयात रेफर केले. जिल्हा रुग्णालयात नेले असता, डॉक्‍टरांनी संजयला तपासून मृत घोषित केले. दरम्यान, या घटनेनंतर महिलांसह पुरुषांनी रुग्णालयात गर्दी केली. मृताच्या नातेवाइकांनी आक्रमक पवित्रा घेतल्याने जिल्हा रुग्णालय परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. यावेळी रुग्णालय परिसरात पोलिसांचा मोठा फौजफाटा तैनात करण्यात आला. नागझरी पुन्हा हादरली

पाच महिन्यांपूर्वी चार एप्रिल 2019 रोजी येथे दोन गट जुन्या वादातून भिडले होते. त्यावेळी झालेल्या तलवारबाजीत उत्तरेश्वर भारत पवार (वय 20) हा तरुण जागीच ठार, तर त्याचा मोठा भाऊ नारायण भारत पवार (26) हा गंभीर जखमी झाला होता. दरम्यान, याच घटनेचा राग धरून शनिवारी संजयवर धारदार शस्त्राने हल्ला केल्याचे सांगितले जाते. पोलिस उपनिरीक्षक विठ्ठल शिंदे, मनोजकुमार लोंढे यांनी कर्मचाऱ्यांसह घटनेचा पंचनामा केला. याप्रकरणी गेवराई पोलिस ठाण्यात रात्री उशिरापर्यंत गुन्हा नोंदविण्याची प्रक्रिया सुरू होती.

