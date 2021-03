वसमत येथे धारदार शस्त्राने युवकाचा खून; आरोपी दुचाकीवरुन पसार

वसमत ( जिल्हा हिंगोली ) : वसमत येथील कारखाना रोडवरील छत्रपती शिवाजी गृहनिर्माण संस्था जवळील रस्त्यावर दोन अज्ञात दुचाकीस्वारांनी धारदार शस्त्राने एका २६ वर्षीय युवकावर हल्ला करुन त्याचा खून करुन पसार झाल्याची घटना गुरुवारी ( ता. ११ ) रोजी रात्री अंदाजे दहाच्या सुमारास घडली आहे. काशिनाथ लिंगाप्पा बावगे वय अंदाजे २६ वर्ष असे मृतकाचे नाव असून लेबर कॉलनी कारखाना रोड वसमत येथील रहिवासी आहे. माहिती मिळताच शहर पोलिस ठाण्याचे अधिकारी व कर्मचारी तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाले व घटनेचा पंचनामा करुन मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी उपजिल्हा रुग्णालय वसमत येथे हलवले आहे. हेही वाचा - वसमत मतदारसंघात रस्ते, पुलाच्या बांधकामासाठी कोट्यावधींचा निधी मंजूर- आमदार नवघरे जिल्हा पोलिस अधीक्षक राकेश कलासागर, प्रभारी उपविभागीय पोलिस अधिकारी वसीम हाशमी यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक शिवाजी गुरमे यांनी तपास चक्रे फिरवली असून लवकरच आरोपीताना गजाआड करण्याचा विश्वास त्यांनी प्रसार माध्यमाशी बोलताना व्यक्त केला आहे. विना नंबरची दुचाकी व तोंडाला बांधून आरोपीतानी खून करुन दुचाकीवरुन पसार झाले. काही मिनिटातच ही घटना घडली असून पोलिसांकडून आरोपीतांची ओळख पटवण्याचे काम सुरु आहे. घटना प्रसंगी उपस्थित प्रत्यक्षदर्शी किंवा प्रवाशी आरोपीस ओळखत असल्यास किंवा घटना पाहिले असल्यास त्याची माहिती शहर पोलिस ठाण्यात द्यावी. माहिती देणाऱ्याचे नाव गोपनीय ठेवण्यात येईल असे आवाहन पोलिस निरीक्षक शिवाजी गुरमे यांनी प्रसार माध्यमाशी बोलताना केले आहे. या प्रकरणी खुनाचा गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरु होती. संपादन- प्रल्हाद कांबळे



