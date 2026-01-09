Shocking Case Near Sahastrakund in Kinwat

Nanded News : पैनगंगा नदीपात्रात धक्कादायक घटना; मुरली बंधाऱ्यात फारीत बांधलेला मृतदेह आढळून आल्याने परिसरात खळबळ!

Kinwat Crime : किनवट तालुक्यातील सहस्त्रकुंडजवळ मुरली बंधाऱ्यात फारीत बांधलेला एका इसमाचा मृतदेह आढळून आल्याने परिसरात खळबळ उडाली आहे. हा खून आठ–दहा दिवसांपूर्वी झाल्याचा अंदाज असून पोलिसांकडून सखोल तपास सुरू आहे.
ईस्लापूर : किनवट तालुक्यातील सहस्त्रकुंड जवळील केटी वेअर बंधाऱ्यात एका अज्ञात इसमाला मारून त्याचा मृतदेह फारीच्या गठोड्यात बांधून बंधाऱ्यात अज्ञात व्यक्तीने फेकला असावा असल्याची घटना आज रोजी मुरली गावकऱ्यांच्या निदर्शनात आल्याने येथील पोलीस पाटील ' यांनी पोलिसांना कळवले असता बिटरगाव पोलीसानी सदरील गठोड्यातील मृतदेह बाहेर काढून घटनास्थळाचा पंचनामा केला . सदरील इसमाला आठ दिवसापूर्वी घातपात करूण त्याचा मृतदेह पाण्यात फेकला असाव असल्याचे पोलीस व डॉक्टर लोकांचे मत असल्याचे कळते .

