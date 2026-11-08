Murud Accident: मुरुडवर शोककळा! भरधाव कारची स्कूटरला जोरदार धडक; शिक्षक आणि प्रसिद्ध गणेशमूर्तिकार तानाजी कुंभार यांचा जागीच मृत्यू

मुरुड : येथील रहिवासी व उस्मानाबाद जिल्हा परिषद शाळेत शिक्षक म्हणून कार्यरत असलेले गणेश मूर्तीचे मूर्तिकार तानाजी कुंभार ( वय 42 वर्ष )हे शेताकडे जात असताना भरघाव वेगाने येणाऱ्या चारचाकी गाडीने समोरासमोर धडक दिल्याने त्यांचा जागी मृत्यू झाला. गणेश मूर्ती निर्मितीच्या व्यवसायात अनेक घरांची चुल पेटवणाऱ्या या धडपड्या शिक्षकाच्या घराचा दिवा दीपावलीच्या दिवशी मावळल्याने सर्वत्र हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे..Gangapur News: एकीकडे दुष्काळ, दुसरीकडे विहिरीत पाण्याचा अखंड झरा! गंगापूर तालुक्यातील मालुंजा खुर्दमध्ये कुतूहल, पाहण्यासाठी गर्दी.याबाबत अधिक माहिती अशी की रहिवासी असलेले तानाजी कुंभार हे वाठवडा ता. कळंब जिल्हा उस्मानाबाद येथील जिल्हा परिषद शाळेत शिक्षक म्हणून कार्यरत होते . तसेच मुरुड येथे गणेश मूर्ती निर्मितीचा त्यांचा कारखाना आहे. रविवार दिनांक 8 नोव्हेंबर रोजी दुपारी एक च्या सुमारास ते शेताकडे आपल्या स्कूटरवरून जात असताना समोरून भरधाव येण्याने येणाऱ्या स्विफ्ट डिझायर या गाडीने त्यांना जोराची धडक दिली..अपघातानंतर स्विफ्ट चालकाने त्यांना जवळपास 150 फूट ओरबाडत नेले. यात तानाजी कुंभार यांचे जागेवरच निधन झाले. तानाजी कुंभार हे विद्यार्थी प्रिय शिक्षक म्हणून कार्यरत होतेच सोबत मुरुड येथील नामांकित गणेश मूर्तिकार म्हणून ते ओळखले जात असत. .Kolhapur Education Officer: कोल्हापूरच्या तत्कालीन शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर निलंबित; आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांवर शासनाचा मोठा निर्णय.अनेक कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवणाऱ्या या धडपड्या व्यक्तिमत्त्वाचा दिवा मात्र दीपावलीच्या शुभप्रसंगी मालवला. घटनेची माहिती कळताच मुरुड शहरातील अनेक नागरिकांनी ग्रामीण रुग्णालयात गर्दी केली होती. मयत कुंभार यांच्या पश्चात एक मुलगा, पत्नी, आई असा परिवार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.