Mushroom Farming: दुर्गम भागात विकासाची आशा; तरुणांच्या हातून साकारली आधुनिक शेती, शिरूर कासारतील लांडगे बंधूंचा मशरूम प्रयोग

शिरूर कासार : तालुक्यातील दुर्गम दऱ्याखोऱ्यात वसलेले छोटेसे गाव म्हणजे माळेवाडी. जेथे आजही दळणवळणाच्या मर्यादित सुविधा आणि साध्या रस्त्यांचे आव्हान पाचवीला पुजलेले आहे, अशा प्रतिकूल परिस्थितीत एका तरुण हातांनी परिवर्तनाचे स्वप्न पाहिले आणि ते सत्यात उतरवून दाखवले..हे नाव आहे आविष्कार नानासाहेब लांडगे. केवळ पुस्तकी शिक्षण न घेता, विज्ञानाची कास धरून त्यांनी आपल्या मातीत 'मशरूम' शेतीचा प्रयोग राबवला. आविष्कार लांडगे हे सध्या एस.के.एस. काकू कॉलेज ऑफ ॲग्रीकल्चर ॲण्ड फूड टेक्नॉलॉजी येथे बीएस्सी ॲग्रिकल्चरचे शिक्षण घेत आहेत. शेतीचे पदवीधर होताना केवळ नोकरीच्या मागे न धावता, आपल्या गावातील पारंपरिक शेतीला आधुनिक जोड देण्याचा निर्धार त्यांनी केला..केवळ ५०० ते ७०० लोकसंख्या आणि १००-१२५ घरांची वस्ती असलेल्या माळेवाडी सारख्या छोट्या गावात त्यांनी 'मशरूम' उत्पादनाचा प्रकल्प उभा केला. या धाडसी प्रवासात त्यांना आपले भाऊ शरद लांडगे आणि राहुल लांडगे यांची खंबीर साथ लाभली असून, तिन्ही भावांनी मिळून आर्थिक स्वावलंबनाचा एक नवा मार्ग चोखाळला आहे..कमी संसाधनात मोठे यशमशरूम शेती हे कमी जागा, कमी पाणी आणि अत्यंत कमी कालावधीत अधिक नफा मिळवून देणारे पीक आहे. बाजारपेठेतील वाढती मागणी ओळखून लांडगे बंधूंनी शास्त्रीय पद्धतीचा अवलंब केला आहे. मशरूमसाठी आवश्यक असणारी स्वच्छता, तापमानातील अचूकता आणि आर्द्रता नियंत्रण या तांत्रिक बाबींकडे त्यांनी विशेष लक्ष दिले आहे. त्यांच्या या प्रयोगामुळे ग्रामीण भागातील तरुणांमध्ये एक नवा आत्मविश्वास निर्माण झाला असून, शेतीकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलू लागला आहे..Ratnagiri Farmer: केवळ दोन शेळ्यांपासून सुरू झालेला प्रवास! साई कदम यांच्या शेळीपालनातून लाखोंचे उत्पन्न, कोकणातील शेतकऱ्यांसाठी प्रेरणादायी कहाणी.भविष्यातील प्रक्रिया उद्योगाचे स्वप्नआविष्कार लांडगे यांचा हा प्रवास केवळ उत्पादनापुरता मर्यादित नाही. भविष्यात या मशरूमपासून सुकवलेले मशरूम, आरोग्यदायी मशरूम पावडर आणि इन्स्टंट सूप पॅकेट्स तयार करण्याचा त्यांचा मानस आहे. सोबतच, यातून निघणाऱ्या कचऱ्यापासून व्हर्मी कम्पोस्ट आणि सेंद्रिय खत निर्मिती करून झिरो वेस्ट मॉडेल उभे करण्याचे त्यांचे नियोजन आहे..