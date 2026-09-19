Muslim Family: दहा वर्षांपासून मुस्लिम कुटुंबाच्या घरी गौरीचा जागर; लोहाऱ्यात धार्मिक सलोख्याची अनोखी परंपरा

-सुधीर कोरेजेवळी: कोळनूर पांढरी (ता. लोहारा) येथील महेमुद साहेबलाल पटेल या मुस्लिम कुटुंबाने गेल्या दहा वर्षापासून गौरी (लक्ष्मी) ची भक्तीभावाने प्रतिष्ठापना करीत सामाजिक ऐकायची कौतुकास्पद परंपरा जोपासली आहे. या मुस्लिम कुटुंबात गौरी (लक्ष्मी) बसवण्याची पद्धत हे भारतीय संस्कृतीतील सामाजिक ऐक्य, धार्मिक सलोखा आणि एकात्मतेचे एक उत्कृष्ट उदाहरण मानले जात आहे..Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.आपल्या देशात अनेक शतकांपासून विविध धर्मांचे व जाती पंथाचे लोक एकत्र राहत आले आहेत. भारतात अशा अनेक परंपरा आहेत, ज्या हिंदू-मुस्लिम धर्मांमधील भिंती ओलांडून मानवी नाते आणि संस्कृतीला एकत्र जोडतात. भारतीय परंपरा केवळ एका धर्मापुरता मर्यादित न राहता सामाजिक सलोखा, सर्वधर्मसमभाव आणि भारतीय संस्कृतीचे एक सुंदर प्रतीक बनल्याचे वेळोवेळी दिसून येते. .याचंच एक उत्तम उदाहरण म्हणून लोहारा तालुक्यातील दस्तापूर ग्रुप ग्रामपंचायत अंतर्गत येणाऱ्या कोळनूर पांढरी येथील महेमुद साहेबलाल पटेल या मुस्लिम कुटुंबाकडे पाहावे लागेल, या गावाची लोकसंख्या अवघी साडेपाचशेच्या आसपास आहे. गावात सुमारे ७० टक्के मुस्लिम समाज असून बहुतांश लोकांचा व्यवसाय शेती हाच आहे. या गावातील महेमुद पटेल हे आपल्या पत्नी, दोन मुले, सुना आणि नातवंडांसह एकत्रित राहतात. स्वतःची शेती कमी असल्याने ते इतरांची शेती बटईने करून उदरनिर्वाह करतात. .दहा वर्षांपूर्वी त्यांची सुन फरजानाबी या शेतात खुरपणी करत असताना त्यांना गौरी स्थापनेसाठी लागणाऱ्या लक्ष्मीच्या गाठी (साहित्य) सापडल्या. त्यांनी त्या श्रद्धेने घरी आणून विधिवत पूजा केली आणि त्याच वर्षापासून कुटुंबात गौरी स्थापनेची सुरुवात झाली. पहिल्या वर्षी पाटावर गौरीची पूजा करण्यात आली. त्यानंतर परंपरेनुसार एका पाहुण्याने गौरीचे मुखवटे भेट दिले. तेव्हापासून दरवर्षी मखरामध्ये आकर्षक सजावट करून गौरी बसवली जाते. गौरी आगमनाच्या काळात हे मुस्लिम कुटुंब सर्व नियम आणि प्रथांचे काटेकोर पालन करते..कुटुंबातील सर्व सदस्य मिळून गौरीला साडी नेसवणे, दागिने घालणे व मखर सजवण्याचे काम करतात. गौरीच्या तीन दिवसांत घरात मांसाहार पूर्णपणे वर्ज्य केला जातो. रोज सकाळी आणि संध्याकाळी भक्तिभावाने आरती केली जाते. तसेच पूर्णपणे शाकाहारी, सात्विक आणि पारंपारिक अन्नाचा नैवेद्य दाखवला जातो.या सणाचे तीन दिवस पटेल यांच्या घरी हिंदू शेजारी, मित्रपरिवार आणि ग्रामस्थ दर्शनासाठी व प्रसादासाठी मोठी गर्दी करतात. एका अर्थाने या लहानशा खेड्यात हिंदू सण साजरा करत हे कुटुंब सामाजिक एकतेचा व्यापक वारसा पुढे चालवत आहे..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ..."एकीकडे देशात धार्मिक तेढ निर्माण करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न होत असताना, 'ईश्वर आणि अल्लाह एकच आहेत' आणि 'माणुसकी हाच खरा धर्म' या भावनेने हे कुटुंब गौरीची स्थापना करत आहे, ही बाब अत्यंत कौतुकास्पद व महत्त्वाची आहे."— ॲड. सयाजी शिंदे, सामाजिक कार्यकर्ते.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.