Kaigaon Toka News: कायगाव टोका परिसरात खळबळ! शिंगीचा २९ वर्षीय युवक बेपत्ता, मोटारसायकल उभी सापडली, नेमकं काय घडलं?

कायगाव : कायगाव टोका परिसरात मोटारसायकल उभी अवस्थेत आढळल्यानंतर शिंगी (ता. गंगापूर) येथील २९ वर्षीय युवक बेपत्ता झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या प्रकारामुळे परिसरात चिंतेचे वातावरण असून गंगापूर पोलीस तपास करत आहेत..नेमकं काय घडलं?हरिभाऊ तुळशीराम चौधरी (वय ४९, रा. शिंगी) यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार, त्यांचा पुतण्या सागर दत्तू चौधरी (वय २९) हा शेती व्यवसाय करतो. दि. ३ मे रोजी दुपारी तो सासूला कुकाणा (ता. नेवासा) येथे सोडण्यासाठी स्प्लेंडर मोटारसायकल (क्र. MH-20 AL 2744) घेऊन गेला होता..रात्री ८ वाजता सागरशी मोबाईलवर संपर्क झाला तेव्हा, "देवगड फाटा येथे आहे, गाडीची लाईट कमी असल्याने हळू येत आहे," असे त्याने सांगितले. मात्र रात्री ९ वाजता नातेवाईक कायगाव टोका येथे पोहोचले असता त्याची मोटारसायकल एका हॉटेलच्या कोपऱ्यावर उभी आढळली. तेव्हापासून सागरचा मोबाईल बंद असून त्याचा शोध लागलेला नाही..पोलिसांत तक्रार, शोध सुरूपरिसरात शोध घेऊनही माहिती न मिळाल्याने कुटुंबीयांनी गंगापूर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. पोलीस अधिक तपास करत आहेत..बेपत्ता युवकाचे वर्णन :- नाव: सागर दत्तू चौधरी, वय २९, रा. शिंगी ता. गंगापूर- शारीरिक ठेवण: रंग गव्हाळ, उंची सुमारे ५ फूट, चेहरा उभट, डोळे काळे, नाक सरळ- शेवटचे कपडे: पांढरा-निळा चेक्स शर्ट, ग्रे पँट, पायात बूट- मोबाईल: व्हीओ कंपनी, क्र. ९१५८४७०४०९ – सध्या बंदपोलिसांचे आवाहन: सदर युवकाबाबत कोणाला काही माहिती असल्यास गंगापूर पोलीस ठाण्याशी तात्काळ संपर्क साधावा.