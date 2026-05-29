Beed District: चारापाण्यासाठी गाढवांची भटकंती; तीव्र उन्हामुळे चरायला हिरवळही उरली नाही; अनेक गाढवं दगावली

नागापूर: दरवर्षीपेक्षा यावर्षीच्या कडक उन्हाळ्याने सर्व रेकॉर्ड मोडल्यामुळे फक्त माणूसच नाही, तर काबाडकष्टासाठी प्रसिद्ध असलेल्या गाढव या प्राण्यांनाही यातना सोसाव्या लागत आहेत. दिवस दिवसभर खायला चारा व प्यायला पाणी मिळत नसल्यामुळे या भागातील गाढवांचे कळप चारा- पाण्यासाठी अक्षरशः वणवण भटकत आहेत..परळी तालुक्यातील मोठे गाव असलेल्या नागापूरसह परिसरातील नागापूर कॅम्प, डाबी, दौनापूर, वानटाकळी, वानटाकळी तांडा, मांडेखेल, अस्वल आंबा, माळहिवरा, तडोळी, नागपिंपरी, बोधेगाव व मोहा या भागांतील शेकडो वीटभट्ट्यांवर वीटभट्टी कामगार व विशेषतः भोई समाजाकडून राख, मातीचे ओझे वाहण्यासाठी गाढवांचा आजही मोठ्या प्रमाणात वापर होतो..प्राचीन काळापासून शहरी व ग्रामीण भागात कष्टाच्या कामासाठी प्रसिद्ध असलेले विशेषतः भोई समाजाच्या उदरनिर्वाहाचे साधन म्हणजे गाढव प्राणी. अलीकडच्या काळात दिवसेंदिवस दुर्मिळ होत चाललेल्या याच गाढवांना यावर्षीच्या जीवघेण्या उन्हाचा मोठा फटका बसताना दिसत आहे.गाढव या प्राण्याच्या संवर्धनासाठी शासकीय स्तरावर विशेष प्रयत्न करून उपाययोजना राबविणे अत्यंत गरजेचे आहे. तसेच प्रत्येकाने माणुसकीच्या नात्याने भुकेने व्याकुळ झालेल्या व तहानलेल्या गाढवांसह इतर मुक्या प्राण्यांना चारा व पाणी उपलब्ध करून देण्याचे पुण्यकर्म करावे..चारा-पाण्याविना दगावली गाढवंगाढवांना वेळेवर चारा-पाणी मिळत नसल्यामुळे नागापूर गावातील भोई समाजाचे सुंदर गंगाराम गवते यांच्याकडील आठ गाढव तसेच गणेश बबन घटमल यांच्याकडील सात गाढव, रामकिसन रखमाजी गवते यांचे २० गाढव, रामभाऊ रखमाजी घटमल यांचे १५ गाढव दगावले.हिरवळही जळालीअतिउष्ण तापमानामुळे अक्षरशः नागापूर गावासह परिसरातील शेतजमीन, माळरानावरील हिरवळ अक्षरशः जळून गेली आहे. वाढता पारा व पाण्याच्या टंचाईमुळे या भागात परिस्थिती बिकट झाली आहे. त्यामुळे गाढवांना खायला चारा भेटत नसल्यामुळे त्यांची चाऱ्यासाठी भटकंती होत आहे. गाढवांसह इतर प्राण्यांनाही खाण्यासाठी हिरवा चारा व पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध नाही.."सध्या सूर्य आग ओकत आहे. सर्व पशुपालकांनी विशेषतः गाढवांचे संगोपन करणाऱ्यांनी आपल्या गाढवांची विशेष काळजी घ्यावी. सकाळी ११ ते सायंकाळी चारदरम्यान आपल्या जनावरांना थंड सावलीच्या ठिकाणी बांधावे. पिण्यासाठी वेळोवेळी थंड पाणी द्यावे. दर दोन तासांनी अंगावर थंड पाणी फवारावे."- डॉ. एस. एस. कोळी, पशुवैद्यकीय अधिकारी.