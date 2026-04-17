Deglur water supply Plan: करडखेड प्रकल्पाला देगलूर नगरपरिषदेची पाहणी; वाढीव पाणीपुरवठा योजनेद्वारे दररोज पाणी देण्याचा मनोदय

देगलूर : देगलूर शहराच्या पाणीपुरवठ्याचा मुख्य स्रोत असलेल्या करडखेड मध्यम प्रकल्प व जलशुद्धीकरण केंद्राची पाहणी करण्यासाठी नगराध्यक्ष विजयमाला ताई बालाजी टेकाळे, मुख्याधिकारी नीलम कांबळे मॅडम यांच्या नेतृत्वाखाली नगरसेविकांच्या शिष्टमंडळाने भेट दिली. यावेळी प्रकल्पाच्या कार्यपद्धतीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला..करडखेड मध्यम प्रकल्पाची एकूण क्षमता सुमारे ११ मी.मी. असून त्यापैकी देगलूर शहरासाठी ३.५४ दशलक्ष घनमीटर पाणी आरक्षित करण्यात आले आहे. शहराला दररोज सुमारे १० एम.एल.टी पाणी शुद्धीकरण करून पुरवठा केला जातो. जलशुद्धीकरण केंद्रातील विद्युत मोटारींची क्षमता लक्षात घेता, नगरपरिषदेकडून सध्या झोननिहाय एक दिवसाआड नियमित पाणीपुरवठा केला जात असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली..या भेटीदरम्यान शिष्टमंडळाने तलाव, जलशुद्धीकरण प्रक्रिया व यंत्रणांची पाहणी करून अधिक कार्यक्षमतेने पाणीपुरवठा कसा करता येईल, याबाबत अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून योग्य त्या सूचना केल्या . वाढत्या लोकसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर भविष्यातील गरज लक्षात घेऊन वाढीव पाणीपुरवठा योजनेचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात येणार असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले. या योजनेला मान्यता मिळाल्यानंतर शहरात दररोज पाणीपुरवठा शक्य होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.या पाहणी दौऱ्यात नगरसेविका उज्वलाताई पदमवार, शोभा दिगंबरराव कडलवार, रत्नमाला रमेशराव कौरवार, रोहिणी बालाजी मैलागिरे, पल्लवी रुपेश द्याडे, अंजलीताई देसाई, बोनलावारताई यांच्यासह नगरपरिषदेचे पाणीपुरवठा अभियंता व कर्मचारी उपस्थित होते..नागरिकांच्या पाणीप्रश्नांवर चर्चा..!पाहणी दौऱ्यानंतर शहरातील पाणीटंचाई, वितरणातील अडचणी व सुधारणा उपाययोजनांवर चर्चा करण्यात आली. नागरिकांना नियमित व स्वच्छ पाणीपुरवठा देणे हे नगरपरिषदेचे प्रथम प्राधान्य असून यासाठी सर्व यंत्रणा सज्ज असल्याचे नगराध्यक्षांनी स्पष्ट केले. तसेच भविष्यातील योजनांमुळे देगलूरकरांचा पाणीप्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लागेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.