Nagpur News: गोंदिया जिल्ह्यातील तिरोड्यात सापडला ‘डमी’ विद्यार्थी; दहावीची परीक्षा सुरू, शहरात कोंडीने घेतली परीक्षा

नागपूर : आज शुक्रवारपासून सुरू झालेल्या राज्य मंडळाच्या इयत्ता दहावीच्या परीक्षेत मराठीच्या पेपरसाठी गोंदिया जिल्ह्यात तिरोडा तालुक्यातील एका केंद्रावर 'डमी' विद्यार्थी सापडल्याने एकच खळबळ उडाली. बोर्डाकडून या प्रकरणी स्थानिक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे..नागपूर विभागात यंदा १ लाख ५३ हजार ७३९ विद्यार्थी परीक्षेला बसले असून, विभागातील ६८३ केंद्रांवर परीक्षा होत आहे. प्रथम भाषा मराठी विषयाच्या पेपरने परीक्षेला सुरुवात झाली. तिरोड्यातील एका केंद्रावर एका विद्यार्थ्याच्या जागी दुसराच परीक्षा देत असल्याची बाब केंद्र संचालकाच्या निदर्शनास आली. त्यांनी तपासणी केली असता पेपर देण्यासाठी आलेला विद्यार्थी दुसराच असल्याची बाब समोर आली. याबाबत त्यांनी मंडळाच्या अधिकाऱ्यांना माहिती दिली. त्यावरून स्थानिक पोलिस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.. .परीक्षा पारदर्शक आणि सुरळीत पार पडावी यासाठी शिक्षण मंडळाने विशेष उपाययोजना केल्या आहेत. महसूल विभागाच्या भरारी पथकांची नियुक्ती करण्यात आली असून, प्रत्येक परीक्षा केंद्रावर अचानक भेट देऊन गैरप्रकार रोखण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. मात्र, हिंगणा तालुक्यातील अनेक शाळांमध्ये भरारी पथके पोहोचली नसल्याची माहिती आहे..शहरात वाहतूक कोंडीशहरात १८४ केंद्रावर २४ हजार विद्यार्थ्यांनी दहावीची परीक्षा दिली. त्यांना ठिकठिकाणी वाहतूक कोंडीचा फटका बसल्याचे दिसून आले. शहरातील विविध भागात विकासकामे सुरू आहेत. त्यामुळे सकाळी अनेक चौकांमध्ये विद्यार्थ्यांना गर्दीचा सामना करावा लागला. कोंडीतून मार्ग काढताना पालकांची चांगलीच तारांबळ उडाली. वाहतूक विभागाकडून चौकात पोलिस शिपाई नेमण्यात आले होते. मात्र, कोंडीमुळे त्यांचीही दमछाक झाली..केंद्र आणि शाळांचे साटेलोटे?ग्रामीण भागातील मोठ्या शाळांनाच परीक्षा केंद्र म्हणून मान्यता दिली जाते. या केंद्रांवर आसपासच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांची व्यवस्था केली जाते. मात्र, काही ठिकाणी गैरप्रकार घडत असल्याच्या तक्रारी आहेत. अशा केंद्रांकडे भरारी पथकांचे दुर्लक्ष होत असल्याचाही आरोप होत आहे..