मराठवाडा

Umarga News : नाईचाकूर जि.प. शाळेचा अमृत महोत्सव जल्लोषात; लोकसहभागातून २६ लाखांचा निधी

नाईचाकूर येथील जिल्हा परिषद शाळेच्या अमृत महोत्सवानिमित्त माजी विद्यार्थी व ग्रामस्थांनी २६ लाखांची देणगी देत शाळेप्रती कृतज्ञता व्यक्त केली.
Alumni and Villagers Contribute ₹26 Lakh

Sakal

अविनाश काळे
उमरगा, (जि. धाराशिव) : तालुक्यातील शैक्षणिक क्षेत्रात मैलाचा दगड ठरलेल्या नाईचाकूर येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा व प्रशालेचा अमृत महोत्सवी सोहळा शुक्रवारी (ता. २०) अत्यंत उत्साहात पार पडला. ७५ वर्षांचा देदीप्यमान वारसा लाभलेल्या या शाळेच्या विकासासाठी माजी विद्यार्थी आणि ग्रामस्थांनी एकजुटीने पुढाकार घेत तब्बल २६ लाख रुपयांची देणगी जाहीर केली आहे. ग्रामीण भागातील सरकारी शाळेबद्दलची ही आत्मीयता राज्यासाठी आदर्श ठरणारी आहे. दरम्यान ७५ वर्षांच्या या प्रवासात सहभागी असलेल्या शिक्षकां विषयी कृतज्ञता अन् जुन्या आठवणींना उजाळा मिळाल्याने अनेकांचे डोळे पाणावले होते.

