Jalna News: साइड पंखे खचल्याने वाढले अपघात; राजूर-नळणी रस्त्यावरील प्रकार, वाहनधारकांसह पादचारी त्रस्त

नळणी: भोकरदन तालुक्यातील राजूर-नळणी हा विदर्भाला जोडणारा एकमेव मार्ग आहे. मात्र, या रस्त्यावर ठिकठिकाणी मोठे खड्डे पडले असून साइड पंखेही (सुरक्षा कठडे) खचले आहेत. यामुळे हा रस्ता अरुंद होऊन अपघातांच्या घटनांतही वाढ झाली आहे..सदरील रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे पिंपळगाव बारव, पिंपळगाव थोटे, शिंदेबन वाडी, ठिगळखेडा, पळसखेडा, खापरखेडा, गव्हाण संगमेश्वर, नळणी खुर्द, नळणी समर्थनगर, तडेगाव, तडेगाव वाडी व परिसरातील इतर गावांतील नागरिकांना या रस्त्याच्या दयनीय अवस्थेचा फटका बसत आहे. या रस्त्याचे काम तत्काळ करण्यात यावे, अशी मागणी होत आहे.."नळणी-राजूर रस्त्यावरील साइड पंखे खचल्यामुळे तीन ते चार फूट खोल खड्डे निर्माण झाले आहेत. दोन वाहनांना साइड घेण्यास खूप कसरत करावी लागते. परिणामी वाहन उलटण्याचा मोठा धोका आहे. त्यामुळे या रस्त्याची दुरुस्ती करण्यात यावी."-गणेश सिंगल, माजी पंचायत समिती सदस्य."दोन दिवसांपूर्वीच नळणी गावातील एका तरुणाचा या रस्त्यावर अपघात झाल्याने तो गंभीर जखमी झाला आहे. त्यामुळे या रस्त्याचे काम लवकर सुरू करावे, अन्यथा लोकशाही मार्गाने मोठे आंदोलन उभे केले जाईल."-सत्यनारायण लोहिया, ज्येष्ठ काँग्रेस नेते."नळणी- राजूर या रस्त्याची जवळजवळ ३० ते ४० वर्षांपासून दुरावस्था आहे. कित्येक आंदोलने करून, निवेदन देऊनही या रस्त्याची दयनीय अवस्था कायम आहे. रस्त्यांतील खड्ड्यांमुळे अपघात होऊन अनेकांना अपंगत्व आले आहे."-ज्ञानेश्वर बोर्डे, माजी सरपंच नळणी बु.