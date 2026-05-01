Dahegaon News: गंगापूर तालुक्यात दहेगाव बंगला परिसरात तरुण विवाहितेची विहिरीत उडी मारून जीवन संपविले

शेंदूरवादा : गंगापूर तालुक्यातील दहेगाव बंगला परिसरात एका 21 वर्षीय विवाहित महिलेने विहिरीत उडी मारून आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना शुक्रवारी (ता. 1) पहाटे उघडकीस आली. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, डायल 112 नियंत्रण कक्षाला पहाटे 2.12 वाजता कॉल प्राप्त झाला. "दहेगाव बंगला येथे एक महिला विहिरीत उडी मारून आत्महत्या करत आहे, तात्काळ मदत हवी, अशी माहिती कॉलद्वारे देण्यात आली होती. त्यानुसार वाळूज पोलीस ठाण्याच्या डायल 112 मोबाईलवरील रात्रपाळीतील पोलीस अमलदार पीसी/3029 घुगरे व सचिन त्रिभुवन तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाले..घटनास्थळी पोहोचल्यावर सोमीनाथ बोरुडे, रामेश्वर बोरुडे, गणेश बोरुडे, सतीश पंडित यांच्यासह इतर ग्रामस्थ उपस्थित होते. विहिरीच्या कडेला मोबाईल, दुपट्टा व चप्पल आढळून आली, तर विहिरीत एका महिलेचा मृतदेह पाण्यावर तरंगताना दिसून आला. चौकशीदरम्यान संबंधित महिला नम्रता आत्माराम बोरुडे (वय 21, रा. दहेगाव बंगला, दत्त मंदिर परिसर, अहिल्यानगर रोड) असल्याचे तिचे सासरे रामेश्वर बोरुडे यांनी ओळख पटविली..या घटनेची माहिती तत्काळ डी.ओ. पीएसआय सोनवणे तसेच दरोडा पेट्रोलिंग पथकातील उत्तम शिंदे यांना देण्यात आली. ते घटनास्थळी दाखल झाल्यानंतर पुढील कार्यवाही करण्यात आली. कांचनवाडी येथील अग्निशमन दल व खाजगी रुग्णवाहिकेच्या मदतीने महिलेचा मृतदेह विहिरीतून बाहेर काढण्यात आला. त्यानंतर पंचनामा करून मृतदेह नातेवाईकांसह पुढील वैद्यकीय तपासणीसाठी घाटी रुग्णालय, छत्रपती संभाजीनगर येथे पाठविण्यात आला..नम्रता बोरुडे हिचे लग्न 15 एप्रिल 2022 रोजी करोडी येथे झाले होते. तिचे पती आत्माराम रामेश्वर बोरुडे (वय 24) असून सासू अनिता बोरुडे (वय 46) व इतर कुटुंबीयांसह ती राहत होती.दरम्यान, आत्महत्येचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसून वाळूज पोलीस ठाण्यात घटनेची नोंद करण्यात आली आहे. पुढील तपास पोलीस निरीक्षक शिवचरण पांढरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस करत आहेत.