Pachod News : नांदरमध्ये २८ वर्षीय तरुण शेतकऱ्याची विहिरीत उडी घेऊन जीवनयात्रा संपवली; परिसरात हळहळ

पाचोड : अठ्ठावीस वर्षीय तरुण शेतकऱ्याने विहिरीत उडी घेऊन आत्महत्या केल्याची खळबळजनक घटना पैठण तालुक्यातील नांदर येथे बुधवारी ( ता.२९) रात्री उघडकीस आली. दरम्यान या दुर्देवी घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे.मृत युवकाचे नाव अहमद लतीफ शेख (रा.नांदर) असे आहे..यासंबंधी अधिक माहिती अशी, नांदर येथील शेख अहमद हा बुधवारी (ता.२९) आपल्या शेतात कामावर गेला. दिवसभर काम केल्यानंतर तो सायंकाळी उशिरापर्यंत घरी परतला नाही. कुटुंबीयांनी त्याच्या मोबाईलवर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला; मात्र संपर्क होऊ शकला नाही. गुरुवारी (ता.३०) सकाळी नातेवाईकांनी गावात तसेच शेत परिसरात त्याचा सर्वत्र शोध घेतला..दरम्यान, कुतुबखेडा शिवारातील मुसा शेख यांच्या शेतातील विहिरीजवळ अहेमदचा मोबाईल व दुचाकीची चावी सापडून आली. या घटनेची माहिती मिळताच नांदरचे पोलिस पाटील गोपाळ वैद्य व कुतुबखेडाचे एकनाथ काशीद हे ग्रामस्थांसह घटनास्थळी पोहचले. त्यांनी शेख मुसा यांच्या विहिरीत डोकावून पाहीले असता अहेमदचा मृतदेह पाण्यावर तरंगताना दिसून आला. त्यांनी यासंबंधी पाचोड पोलिसांना या घटनेची माहिती दिली. हि माहिती मिळताच जमादार ताराचंद घडे व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली, त्यांनी ग्रामस्थांच्या मदतीने मृतदेह विहिरीतून बाहेर काढून उत्तरीय तपासणीसाठी पाचोड येथील ग्रामीण रुग्णालयात आणण्यात आला. दूपारी उत्तरणीय तपासणीनंतर मृतदेह नातेवाईकाच्या ताब्यात देण्यात आला..या प्रकरणाची पाचोड पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यू म्हणून नोंद करण्यात आली असून, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सचिन पंडित यांच्या मार्गदर्शनाखाली नांदर बिट जमादार ताराचंद घडे पुढील तपास करीत आहेत. या आत्महत्येचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झाले नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.