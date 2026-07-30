मराठवाडा

Pachod News : नांदरमध्ये २८ वर्षीय तरुण शेतकऱ्याची विहिरीत उडी घेऊन जीवनयात्रा संपवली; परिसरात हळहळ

नांदर येथील २८ वर्षीय तरुण शेतकऱ्याने विहिरीत उडी घेऊन जीवनयात्रा संपवली; गावात हळहळ, आत्महत्येचे कारण अद्याप गूढ
The exact cause of death has not yet been determined, and the Pachod Police are continuing their investigation.

The exact cause of death has not yet been determined, and the Pachod Police are continuing their investigation.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पाचोड : अठ्ठावीस वर्षीय तरुण शेतकऱ्याने विहिरीत उडी घेऊन आत्महत्या केल्याची खळबळजनक घटना पैठण तालुक्यातील नांदर येथे बुधवारी ( ता.२९) रात्री उघडकीस आली. दरम्यान या दुर्देवी घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे.मृत युवकाचे नाव अहमद लतीफ शेख (रा.नांदर) असे आहे.

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